Governo da Paraíba vai ampliar rede de Casas da Cidadania e incluir Espaço de Identificação Infantil em Patos — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), vai ampliar, ainda este mês, a rede das Casas da Cidadania. As novas unidades fortalecem a política de interiorização dos serviços, garantindo mais eficiência, comodidade e dignidade no atendimento à população, além de ampliar o acesso a serviços essenciais em diferentes regiões do estado.

Na cidade de Patos, a Casa da Cidadania passa a funcionar em novo endereço, com instalações modernas e ampliadas, incluindo o primeiro Espaço de Identificação Infantil da Região, reforçando o compromisso com um atendimento mais humanizado, seguro e acessível para crianças e suas famílias. Esse Espaço já é disponibilizado no bairro do Bessa, na Capital, e no Centro de Campina Grande.

Já no município de Bonito de Santa Fé, a população passa a contar com uma nova Casa da Cidadania, em prédio próprio, oferecendo mais conforto, melhor estrutura e condições adequadas para a prestação dos serviços públicos integrados.

Mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos foram realizados nas Casa da Cidadania da Paraíba no ano de 2025. Só em João Pessoa, 585.969 pessoas foram atendidas nos seis equipamentos implantados pelo Governo do Estado para oferecer à população acesso a diversos serviços em um único local.

Atualmente, 54 unidades estão instaladas em todas as Regiões da Paraíba, ofertando serviços prestados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal, além de outros parceiros.

A emissão da nova Carteira Nacional de Identificação (CNI), da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) digital, Ponto de Atendimento Virtual (PAV), – em parceria com a Receita Federal – Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Sistema Nacional de Emprego (Sine-PB), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fundação Centro Integrado de Apoio ao Portador de Deficiência (Funad) e Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) são alguns dos serviços disponibilizados para a população nessas unidades.

O serviço mais procurado é o de Carteira Nacional de Identificação (CNI), que no ano passado atendeu 528.598 pessoas.

No Espaço de Identificação Infantil de João Pessoa e Campina Grande, 3.126 crianças, de 0 a 12 anos, foram atendidas em 2025.

A última Casa da Cidadania inaugurada foi a do Centro de Campina Grande, no último mês de agosto.

A subgerente executiva das Casas da Cidadania, Cristiane Carnaúba, disse que os números refletem o compromisso do Governo do Estado em garantir cidadania, dignidade e acesso aos serviços públicos de forma integrada. “As Casas da Cidadania cumprem um papel fundamental ao aproximar o Estado da população, oferecendo, em um único espaço, serviços essenciais com qualidade, eficiência e acolhimento. Os resultados de 2025 demonstram o fortalecimento dessa política pública e o impacto positivo na vida dos paraibanos em todas as regiões do Estado”.