Semob-JP e Consórcio Sinalvida-Rek Parking iniciam implantação da Zona Azul na Orla

Com o objetivo de democratizar e proporcionar mais segurança e rotatividade na ocupação das vagas de estacionamento nas vias públicas de João Pessoa, como já ocorre nas ruas do Centro, a Prefeitura da Capital, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e do Consórcio Sinalvida-Rek Parking, que gerencia o serviço de estacionamento rotativo Zona Azul, iniciou a implantação da sinalização e parquímetros, nos trechos da orla do Cabo Branco, Tambaú e Manaíra.

O superintendente de Mobilidade de João Pessoa, Marcílio do HBE, destacou a importância do serviço nos trechos da Orla. “A partir do início da operação da Zona Azul na nossa Orla, vamos garantir a democratização com a rotatividade, permitindo que mais pessoas possam estacionar nessas vagas, bem como evitaremos a apropriação desses espaços públicos por pessoas não autorizadas, com cobranças abusivas e indevidas, dando mais segurança aos residentes e turistas”, ressaltou o gestor.

Período educativo – A partir do sábado (17), o serviço de estacionamento rotativo Zona Azul, na Orla, inicia o período de adaptação e orientação dos usuários, sem a cobrança aos condutores de veículos que estacionarem nas vagas sinalizadas. Durante o período educativo, a Semob-JP e o Consórcio Sinalvida-Rek Parking, irão avaliar a operação da Zona Azul no trecho.

Após o período educativo, a Semob-JP realizará uma divulgação ampla e, com bastante antecedência, sobre o início da cobrança e fiscalização das vagas rotativas nos trechos da Orla.