Leo Bezerra entrega novas moradias do ‘Compra Assistida’ e amplia programa para mais de 260 famílias beneficiadas

Ana Carla Freitas é mãe de seis filhos — dois deles estiveram ao seu lado em um momento marcante para toda a família, nesta sexta-feira (17). Foi durante a assinatura do contrato da casa própria por meio do programa ‘Compra Assistida’. Na ocasião, o prefeito Leo Bezerra concedeu o benefício para 14 novas famílias, ampliando para 264 o número de imóveis já garantidos pela Prefeitura de João Pessoa. A solenidade aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

“É com imensa satisfação que celebramos a alegria de proporcionar momentos especiais, que enchem nossos corações de contentamento. A cada entrega, testemunhamos a realização do sonho da casa própria, com as pessoas escolhendo o lar ideal. É gratificante ouvir relatos de quem adquiriu sua residência próxima à família, fortalecendo laços e construindo um futuro promissor. Nosso compromisso é o contínuo desenvolvimento habitacional, que promove dignidade, respeito e amor”, destacou Leo Bezerra.

Nesta etapa, foram beneficiadas famílias da Comunidade do S, no Roger, e do Bairro São José. Por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab), o programa ‘Compra Assistida’ já alcançou 156 moradias, enquanto outras 108 foram viabilizadas pelo programa João Pessoa Sustentável. Em ambos os casos, a solução habitacional prevê a compra do imóvel pela Prefeitura, com escolha feita pelo morador, que deixa uma área de risco para viver com mais segurança. O valor limite por unidade é de R$ 115 mil.

Ao lado das famílias — A secretária municipal de Habitação Social, Socorro Gadelha, destacou que a Prefeitura inicia o acompanhamento das famílias com a concessão de auxílio-moradia, até a conclusão de todo o processo de escolha e aquisição do imóvel. Após a compra, os beneficiários também ficam isentos do pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

“Anteriormente, essas pessoas residiam em áreas de risco e insalubres, onde a entrada de água nas residências comprometia até o descanso noturno. A Prefeitura demoliu essas moradias e concedeu auxílio financeiro às famílias. Recentemente, o prefeito Leo Bezerra entregou novas unidades habitacionais nessas comunidades, e o trabalho terá continuidade. Em cerca de 20 a 30 dias, serão entregues mais apartamentos ou casas para famílias que estão sendo realocadas, garantindo moradia digna”, projetou a secretária.

Mudança de vida – De volta à história de Ana Carla Freitas, ela já se prepara para se mudar para o bairro de Mangabeira, onde terá mais infraestrutura e acesso a serviços essenciais, além de estar próxima da família. “Com escola, rua calçada, praça pública… é uma vida nova, com melhores condições para minha família, principalmente para o futuro dos meus filhos”, comemorou.