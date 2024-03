Veja a composição do TRE-PB para as Eleições 2024

A composição da Corte do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) já quase pronta para as Eleições 2024. A presidente Agamenilde Dias Arrauda Vieira Dantas toma posse nesta quinta-feira (21), com o desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho no cargo de vice-presidente e Corregedor do TRE-PB, mantendo uma composição do TRE-PB quase pronta para as eleições.

As eleições municipais de 2024 serão realizadas no dia 6 de outubro. Um eventual segundo turno deve ocorrer no último domingo do mês de outubro, dia 27, nas cidades com mais de 200 mil eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à Prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).

A composição do TRE-PB, embora em sua maioria já esteja formada, poderá ter duas mudanças até o período eleitoral.

Uma para preenchimento da vaga ocupada atualmente por José Ferreira Ramos Júnior, cujo mandato expira em 7 de junho 24 e a outra pra preenchimento de uma vaga de jurista, cuja nomeação é de competência do presidente da República. Atualmente essa vaga está ocupada por Francisco Glauberto Bezerra Júnior.

Composição do TRE-PB para as Eleições 2024

Presidente: Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas

Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas Vice-presidente e corregedor: Oswaldo Trigueiro do Valle Filho

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho Juiz de Direito Titular: José Ferreira Ramos Junior

José Ferreira Ramos Junior Juiz de Direito Titular: Fábio Leandro de Alencar Cunha

Fábio Leandro de Alencar Cunha Jurista Titular: Maria Cristina Paiva Santiago

Maria Cristina Paiva Santiago Juiz Federal Titular: Bruno Teixeira de Paiva

Bruno Teixeira de Paiva Jurista Suplente com assento na Corte: Francisco Glauberto Bezerra Júnior

Francisco Glauberto Bezerra Júnior Procurador titular: Renan Paes Félix

Renan Paes Félix Diretora-Geral: Andréa Ribeiro de Gouvêa

Eleições 2024

As Eleições 2024 acontecem no mês de outubro, para eleger candidatas e candidatos a cargos municipais. Algumas datas durante o ano são essenciais para não perder prazos importantes e garantir o direito e dever de eleitor, bem como prazos para candidaturas.

Quais cargos serão definidos nas Eleições 2024?

As Eleições 2024 vão eleger candidatos e candidatas aos cargos de prefeito e vice-prefeito, bem como vereadoras e vereadores.

Qual a ordem de votação na urna eletrônica?

O primeiro voto do eleitor é para vereador.

Depois de confirmar o voto para vereador, será a vez de votar para prefeito.

Antes de clicar em “confirma” nas duas opções, é importante se certificar de que a foto e o nome do candidato correspondem ao escolhido.