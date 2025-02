Qual filme vai passar Quarta (05/02) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 05/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sessão da Tarde – Quarta-feira, 05/02/2025

Nunca te Esquecerei

Nesta quarta-feira, 05 de fevereiro de 2025, a “Sessão da Tarde” traz para as telinhas a emocionante e divertida produção “Nunca te Esquecerei”, cujo título original é Head Full Of Honey. Este drama-comédia, uma coprodução alemã/americana de 2018, foi dirigido por Til Schweiger e conta com um elenco repleto de nomes consagrados, incluindo Emily Mortimer, Eric Roberts, Jacqueline Bisset, Matt Dillon, Nick Nolte e Sophie Lane.

Sinopse

A trama acompanha Amadeus, um homem que sofre de Alzheimer e enfrenta o doloroso desaparecimento de suas lembranças. Em meio a esse desafio emocional, Amadeus embarca em uma viagem com sua neta para Veneza, a cidade onde conheceu sua esposa. Essa jornada se transforma em uma oportunidade de revisitar o passado e, ao mesmo tempo, de celebrar a vida e os laços afetivos que o sustentam. O filme consegue, com sensibilidade e humor, explorar temas profundos como a memória, o amor e a importância das relações familiares, mesmo diante das adversidades trazidas pela doença.

Análise

A direção de Til Schweiger garante um equilíbrio entre o drama e a comédia, proporcionando momentos de genuína emoção e outros de leveza, essenciais para tratar de um tema tão delicado quanto o Alzheimer. A atuação de Nick Nolte e Eric Roberts, em especial, se destaca pela profundidade e pela capacidade de transmitir as nuances de um personagem que luta contra o esquecimento, enquanto a presença de Emily Mortimer e Sophie Lane confere à narrativa um ar de ternura e esperança.

A ambientação em Veneza, com suas paisagens encantadoras e ruas repletas de história, acrescenta um charme especial ao filme, servindo de pano de fundo para a reconexão de Amadeus com seu passado e com as memórias que o definiram. O roteiro, que alterna momentos de introspecção com situações cômicas, reflete a complexidade das relações humanas e a maneira como o amor pode superar as barreiras impostas pelo tempo e pela doença.

Por que assistir?

“Nunca te Esquecerei” é uma obra que toca o coração do espectador ao abordar a luta contra o Alzheimer com sensibilidade e humor. A jornada de Amadeus é um convite para refletirmos sobre a importância da memória e do afeto, além de proporcionar uma experiência cinematográfica que mescla emoção e leveza. Não perca a oportunidade de conferir esse filme inspirador na “Sessão da Tarde” desta quarta-feira.

Horário de exibição:

Data: 05/02/2025 (quarta-feira)

Horário: 16h00 (Sessão da Tarde – horário local de Brasília)

Prepare a pipoca e acomode-se para uma tarde de muita emoção e boas risadas com “Nunca te Esquecerei”!