Campinense pede adiamento do jogo contra o Nacional de Patos; FPF-PB aguarda Naça

Compartilhe















O Campinense enviou à Diretoria de Competições da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB) um pedido de adiamento do confronto contra o Nacional de Patos, que aconteceria na próxima quarta-feira, às 20h30, pela rodada #4 do Campeonato Paraibano Betino 2023. A alegação da Raposa foi a confirmação do jogo contra o Fortaleza, pela Copa do Nordeste. A FPF-PB, por sua vez, aguarda resposta do Naça, que já teria preparado toda a logística e não tem conseguido desfazer as reservas no hotel.

A CBF divulgou nas últimas horas a tabela detalhada da Copa do Nordeste, e o jogo de estreia do Campinense na competição está marcado para o próximo sábado, na capital do estado do Ceará, às 17h30, para o confronto diante do atual campeão: o Fortaleza.

Veja também Flávio Araújo não é mais técnico do Campinense

Com a situação da logística em questão, o clube de Campina Grande solicitou o adiamento da partida de quarta-feira contra o Nacional de Patos. O próximo passo agora é aguardar um posicionamento final do Canário do Sertão. Isso porque o clube patoense preparou toda a sua logística à Rainha da Borborema, fez as reservas em um hotel, e agora não tem conseguido desfazer.

Campeonato paraibano

campinense

Copa do Nordeste

fortaleza

Nacional de patos

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

1 comentário

Renato Silveira disse: 14 de janeiro de 2023 às 20:00 Vamos se preparar para as goleadas, do Botafogo amanhã e do Fortaleza na Copa do Nordeste. Pra quem estava dizendo que a meta era ser campeão na copa, com este timinho nem série D vai ter no ano que vem. Cadê o presidente para explicar tudo isto que está acontecendo ou que vai acontecer? Responder

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Campinense

Leston Júnior é o novo técnico do Campinense

Treinador foi anunciado no início da tarde desta sexta-feira, após a demissão de Flávio Araújo, ainda pela manhã.

Campinense

Flávio Araújo não é mais técnico do Campinense

Treinador foi demitido após a derrota da Raposa para o São Paulo Crystal, na quinta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Paraibano.

Campinense

Marcelinho pede calma à torcida do Campinense: “O importante é vencermos”

Meia, um dos destaques da equipe na vitória contra a Queimadense, concordou que o time não jogou tudo o que podia na estreia, mas vê margem para evolução.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter