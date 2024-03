Na CBN, corregedor do TRE lembra que “brincar” com fake news em eleição pode custar caro

O desembargador Oswaldo Trigueiro toma posse hoje, de forma solene, na vice-presidência e na Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) da Paraíba. Em entrevista à Rádio CBN, ele recordou os recentes ataques promovidos por grupos contra a Justiça Eleitoral, em 2022, e avisou que “brincar e se divertir” com a utilização de fake news pode custar muito caro.

Oswaldo registrou que quem propaga as fake news também pode ser responsabilizado.

“Acredito que por tudo que foi observado junto ao TSE, com as exemplificações pedagógicas de punição, foram importantes para que o político possa entender que não é bom brincar e se divertir, tirando proveito do eleitor”, observou, acrescentando que a atenção da Justiça Eleitoral paraibana estará redobrada.