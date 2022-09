Dia Mundial do Turismo

Cheia de encantos, João Pessoa se destaca entre um dos principais destinos turísticos do Brasil

27/09/2022 | 08:00 | 15

Uma das cidades mais bonitas do Brasil, João Pessoa vem sendo constantemente apontada, nos principais indicadores de viagens, como um dos destinos turísticos mais procurados no País. Nesta terça-feira (27), data em que é celebrado o Dia Mundial do Turismo, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Turismo (Setur), reforça as ações que estão sendo feitas para que a cidade siga crescendo na área.

Quem desembarca na Capital paraibana se encanta com as belezas das praias, a culinária deliciosa, a arquitetura do Centro Histórico, além arborização de nossa cidade, considerada uma das mais verdes do mundo. Outro item que chama a atenção dos visitantes é a hospitalidade da população pessoense.

Com tantos encantos, João Pessoa se torna facilmente destino de muitas viagens. Por isso, a Prefeitura não mede esforços para divulgar os atrativos da Capital. A equipe da Setur, por exemplo, está participando de todas as principais feiras e workshops para incentivar o turismo na cidade. E os resultados estão aparecendo.

Segundo o buscador de pesquisas de viagens Kayak, João Pessoa está entre os dez destinos mais procurados pelos turistas já a partir deste mês. A cidade teve um aumento de 101% na variação no volume de buscas por passagens aéreas, se comparado com o mesmo período de 2021.

“A promoção de João Pessoa se avança a cada dia. Este ano, estamos completando um ciclo de trazer mais de 3 mil agentes de operadoras de viagens. A cidade de João Pessoa participou em 2021 e está participando em 2022 de todos os eventos e feiras de turismo de todo o Brasil, até a última feira que acontecerá agora em novembro, em Gramado-RS. Além disso, tivemos um aumento no investimento de mais de 200% na promoção turística da cidade”, destacou o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues.

De acordo o secretário, a cidade deve receber um grande número de visitantes nos próximos meses e no início de 2023. Consequentemente, a rede hoteleira registrará altos índices de ocupação e a cidade ganhará um incremento no comércio.

“Hoje, João Pessoa vive um momento especial. Em praticamente todos os finais de semana, estamos com quase 100% de ocupação nos hotéis. Durante a semana, estamos com uma taxa de 70% a 75%, ocupação esta que é um sonho para qualquer cidade do mundo. Tenho certeza que em 2023 vamos continuar com esta mesma pegada”, contou o secretário.

Turistas aprovam – Claudinei de Azeredo e Helen Bory, que são de Maringá, no interior do Paraná, estão de passagem por João Pessoa e foram só elogios. Aspectos como organização, limpeza e segurança foram destacados pelo casal como diferenciais da Capital paraibana.

“A gente está gostando bastante. É uma cidade bem organizada, bonita e tudo é perto, o que facilita para conhecer os pontos turísticos. Estamos adorando João Pessoa”, destacou Helen. “Achei uma cidade segura e muito limpa. Já visitamos outras Capitais do Nordeste e não vimos outra cidade tão limpa quanto aqui. João Pessoa é linda e, com certeza, voltaremos”, complementou Claudinei.