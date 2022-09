Mais infraestrutura

Nova iluminação em LED já possuí mais de 3 mil pontos em 18 bairros de João Pessoa

27/09/2022 | 15:00 | 28

A Prefeitura de João Pessoa avança com seu programa de iluminação em LED e já ultrapassa mais de 3 mil pontos em 18 bairros da Capital. O projeto, que está sendo executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), prevê que toda a cidade conte com o novo modelo até 2024.

“Estamos abrangendo todos os quatro cantos da cidade, seguindo a orientação do prefeito Cícero Lucena”, explicou Joyce Alves, diretora de Iluminação Pública de João Pessoa. “É uma lâmpada mais eficiente, que promove mais economia para o município e proporciona muito mais qualidade e segurança para a população”, concluiu.

A troca da iluminação já foi 100% concluída no João Agripino, Jardim Luna, Brisamar, Miramar e Seixas. O serviço está em andamento na Cidade dos Colibris, Cruz das Armas, Jaguaribe, São José, Ilha do Bispo, Roger, Tambiá, Grotão e Nova República e já está com ordem de serviço para iniciar no Timbó (Bancários), Citex (Geisel) e Gramame.

Além de vários bairros e comunidades, a nova iluminação também foi colocada em corredores importantes da Capital, como Rua Doutor Manoel Lopes de Carvalho (Geisel), Adalgisa Carneiro Cavalcante (Cuiá) e Avenida Rosa Lima dos Santos (Bancários), que possuem grande fluxo no trânsito e que dão acesso a equipamentos como escolas e hospitais.