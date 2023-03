Direito garantido

No Dia da Síndrome de Down, Semob-JP orienta público para solicitar credencial de estacionamento

21/03/2023 | 07:00 | 47

Nesta terça-feira, 21 de março, Dia Mundial da Síndrome de Down, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) aproveita a data para conscientizar a população sobre um importante serviço disponibilizado a este público. É a emissão da credencial para estacionamento em vagas especiais, serviço oferecido gratuitamente pelo órgão de trânsito municipal.

De acordo com levantamento da Divisão de Tecnologia da Informação (DITI/Semob-JP), das 2.629 credenciais emitidas neste ano, apenas 12 foram para pessoas com Síndrome de Down. Apesar da tímida procura, segundo Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade urbana do município, a Semob-JP segue realizando campanhas, tanto para ampliar o interesse das pessoas em adquirir o documento, quanto para garantir respeito às vagas.

“Neste Dia Mundial da Síndrome de Down, reforçamos o compromisso da gestão municipal em cuidar das pessoas que necessitam de atenção especial e, através da garantia ao estacionamento prioritário, a Semob-JP vem contribuindo também. Nosso setor de atendimento está inteiramente disponível para receber estas demandas e emitir as credenciais de forma gratuita, tanto ao público com Síndrome de Down quanto às pessoas com deficiência, fibromialgia, transtorno do espectro autista (TEA) ou com mais de 60 anos”, ressaltou Expedito Leite Filho.

Como solicitar – Para garantir o acesso aos estacionamentos especiais, o órgão de mobilidade realiza, em dias úteis, a emissão gratuita de credenciais. O atendido presencialmente pode ser realizado nos seguintes endereços: Sede da Semob-JP, no bairro do Cristo (3218-9348); posto da Semob-JP na Casa da Cidadania de Jaguaribe (9 8760-2191) e posto da Semob-JP na Casa da Cidadania do Shopping Manaíra (9 8645-8766).

Sem sair de casa – Além disso, o usuário também pode optar em realizar todo o processo de forma virtual. Basta acessar o site da Prefeitura de João Pessoa (www.joaopessoa.pb.gov.br) ou através do portal.semobjp.gov.br.

Documentos necessários: foto, documento oficial com foto e comprovante de residência de João Pessoa, expedido, no máximo, há 90 dias. E, ainda, pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, fibromialgia ou Síndrome de Down precisam apresentar um laudo médico.