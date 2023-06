São João no ICV

Bebês prematuros do Instituto Cândida Vargas ganham enfeites juninos

O Instituto Cândida Vargas (ICV), unidade hospitalar administrada pela Prefeitura de João Pessoa, realizou, na tarde desta quinta-feira (22), uma ação especial alusiva ao período de São João. A equipe da maternidade caracterizou os bebês prematuros com enfeites juninos e realizou uma confraternização com comidas típicas para comemorar e levar diversão e alegria para as mães e os profissionais na unidade.

Joyce Oliveira, mãe da pequena Ayla Fernandes, que está recebendo os cuidados da equipe da maternidade, elogiou o serviço oferecido pelo ICV. “Estar no hospital não é tão legal, pois queria estar em casa, mas a gente vê os cuidados e toda a preocupação da maternidade de oferecer um momento descontraído para a gente. Eu e as outras mães estamos gostando muito”, enfatizou.

A atividade contou com um lanche junino para as pacientes e funcionárias, em comemoração ao São João. A equipe ornamentou o setor como forma de deixar o ambiente hospitalar descontraído e trazer um pouco dos festejos juninos para as pacientes internas que não poderão estar em casa neste período.

Para a coordenadora de enfermagem do Método Canguru, Marina Maia, a atividade visa oferecer um momento de lazer e entretenimento na semana de São João. “Essas mães estão aqui há alguns dias e oferecer um momento humanizado é fundamental. Como elas não podem estar em casa com suas famílias comendo das comidas juninas, decidimos fazer esse momento especial para elas”, contou.

Em datas festivas, a equipe multiprofissional do setor do Método Canguru sempre comemora com as pacientes para tornar o internamento mais humanizado.

Assistência humanizada – O Método Canguru é um modelo de assistência humanizada que atende, em sua maioria, as mães de recém-nascidos prematuros e de baixo peso, e é voltado para a melhoria da qualidade do cuidado. O bebê fica agarrado com sua mãe, pele a pele, durante a maior parte do tempo.