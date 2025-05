Prefeitura de João Pessoa reúne professoras para encontro de formação sobre importância da leitura

A leitura na primeira infância é de fundamental importância para o desenvolvimento da criança e que, consequentemente, com influências também na vida adulta. Pensando nisso, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), capacita seus profissionais frequentemente. Na tarde desta sexta-feira (9), foi realizado o encontro de formação sobre ‘Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI)’ com a participação de cerca de 400 professoras dos ‘Ninhos do Saber’ do Município.

O programa do Governo Federal, instituído pelo Ministério da Educação (MEC), tem por objetivo fomentar a oralidade, leitura e escrita na educação infantil a partir de experiências com diferentes linguagens. A iniciativa acontece em parceria com os estados e municípios. A Prefeitura de João Pessoa, através do Departamento de Educação Infantil, vem contribuindo com sua implementação, realizando encontros formativos com as professoras da pré-escola.

A chefe do Departamento de Educação Infantil da Prefeitura de João Pessoa, Sonally Lima, ressaltou que o foco do encontro foi sobre a importância das práticas de leitura na educação infantil. “Foram abordados projetos de leitura vivenciados nas unidades de educação infantil da rede e discutidas metodologias de trabalhos para que as professoras desenvolvam práticas educativas capazes de ampliar as experiências das crianças com a leitura, a escrita e a oralidade, respeitando as especificidades da primeira infância no contexto de práticas sociais que integram o cotidiano”, afirmou.

“Cerca de 400 professoras aproveitaram a oportunidade para dialogar sobre a importância da leitura na educação infantil. Desde muito pequenas, as crianças precisam estar em contato com a literatura infantil, para, assim, terem repertório e criarem esse universo de uma biblioteca interna”, complementou Sonally Lima.

Uma das professoras que participou do encontro foi Isabel Cristina, do Ninho do Saber Margarida Maria Alves, no bairro Jardim Veneza. “Trabalhamos com cerca de 70 crianças. Apenas na minha sala, são 24 crianças, que precisam sair de lá já alfabetizadas. Então, esse encontro está nos trazendo várias dinâmicas e ideias que vamos colocar em prática na sala de aula. É um ensinamento grande para nós, professoras, e também para as crianças”, destacou.