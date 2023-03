Em São Paulo

Secretaria de Turismo divulga João Pessoa durante evento da Azul Viagens

21/03/2023 | 19:30 | 70

João Pessoa foi o destino que mais cresceu em vendas no Brasil, em 2022, conforme divulgou a Azul Viagens, operadora de turismo oficial da Azul Linhas Aéreas. Essa marca colocou a capital paraibana entre os destinos mais procurados pelos turistas brasileiros e, para ampliar o fluxo de visitantes, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), está participando, nesta terça-feira (21), do ‘Agente Tá On’, promovido pela Azul Viagens, em São Paulo (SP).

O secretário de Turismo da Capital, Daniel Rodrigues, disse que a ação da operadora ganha mais força ainda, porque está sendo realizada no principal mercado emissor de turistas para João Pessoa, o que, certamente, tenderá a aumentar o fluxo de paulistas na cidade na temporada de férias do meio do ano e até mesmo no período dos festejos juninos. Hoje, a capital promove uma das maiores festas juninas do Nordeste.

Durante o ‘Agente Tá On’, a Setur está divulgando os principais pontos turísticos da cidade, em sintonia com a PBTUR (Empresa Paraibana de Turismo) e Secretaria de Estado de Turismo e Desenvolvimento Econômico, e a rede hoteleira, representada pela ABIH-PB (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, seccional Paraíba).

“É uma ação em parceria que tem surtido excelentes resultados. Além das capacitações que serão feitas, estamos distribuindo material institucional e tendo o contato direto com os agentes de viagens”, pontuou o secretário.