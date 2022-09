ASSISTIR Figueirense x ABC AO VIVO NARRAÇÃO, ESCALAÇÕES E PALPITES Brasileiro SÉRIE C 2022, HOJE (24/09) – BOLA ROLANDO

A partida entre Figueirense x ABC é válida pelo Brasileirão série C 2022. A bola rola HOJE (24/09) às 17 hs (horário de Brasília). A partida tem Figueirense como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

A Série C do Brasileirão, teve negociação diferente das séries A e B. Os jogos das séries B e A são vistos ao vivo pelo Premiere Play, SporTV e até pela Globo, além da Furacão TV ao vivo. Para acompanhar quem transmite esta partida DA SÉRIE C, veja logo a seguir, mas a princípio, cada jogo da série C será uma novidade. A DAZN também transmitirá algumas partidas do campeonato. Este ano, a novidade fica por conta da TV NSports E O TIKTOK!

ESCALAÇÕES

Escalação do provável Figueirense: Wilson, Muriel, Fernando, Kadu, Zé Mário, Moacir, Oberdan, Léo Artur, Andrew, Jean Silva e Tito.

Escalação do provável ABC: Matheus, Marcos Vinícius, Afonso, Richardson, Daniel, Wellington, Erick, Calyson, Wallyson, Fábio Lima e Lucas Douglas.

PALPITES Campeonato Brasileiro Série C

17:00 Paysandu 2 x 1 Vitória Rodada 6

17:00 Figueirense 1 x1 ABC Rodada 6

ÁRBITROS EM CAMPO

Função Nome Federação Árbitro Caio Max Augusto Vieira RN Árbitro Assistente 1 Guilherme Dias Camilo (FIFA) MG Árbitro Assistente 2 Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) AL Quarto Árbitro Paulo Cesar Francisco SP Analista de Campo Celso Barbosa de Oliveira SP Árbitro de Vídeo Rodrigo Carvalhaes de Miranda RJ AVAR Lilian da Silva Fernandes Bruno RJ Observador de VAR Ednilson Corona SP –

PLACAR AO VIVO

CONFIRA A SEGUIR, O PLACAR AO VIVO DA PARTIDA, PARA JOGOS SEM TRANSMISSÃO E NARRAÇÃO

Assista Figueirense x ABC ao vivo, grátis, na internet ou TV, HOJE (24/09) às 17 HS – BRASILEIRÃO SÉRIE C

Canal 17:00 Figueirense x ABC Rodada 6 MRNEWS NARRAÇÃO AO VIVO RADIO ELDORADO AM TVNSPORTS não TIKTOK SIM + TIKTOK DAZN SIM

Link da programação da DAZN https://www.dazn.com/pt-BR/l/programacao/

REGULAMENTO DA SÉRIE C DE 2022

Os jogos da série C de 2022 terão formato completamente diferente de 2021. No ano passado a disputa seria feita por grupos e neste ano, 2022, apenas um grupo e em três fases. A competição é disputada por 20 clubes. Na primeira fase são 20 clubes disputando 19 jogos contra todos em jogo único. Os melhores 8 colocados vão para a segunda fase. Os rebaixados já são conhecidos nesta etapa. Os quatro últimos caem para a série D. Os dez clubes melhores ranqueados no Ranking da CBF para 2022 terão direito a 10 jogos com mando de campo (25º Vitória, 37º Brasil de Pelotas, 40º Paysandu, 41º Figueirense, 42º Remo, 44º Confiança, 47º ABC, 48º Botafogo SP, 50º Ypiranga de Erechim, 51º Botafogo PB). Consequentemente, os outros dez clubes (52º Ferroviário, 53º Volta Redonda, 55º Manaus, 56º São José RS, 66º Altos, 70º Mirassol, 71º Aparecidense, 72º Campinense, 76º Floresta, 104º Atlético CE) terão 9 jogos com mando de campo.A segunda fase terão dois grupos com quatro clubes. A regra é, o 1º, 3º, 6º e 8º ficam no Grupo A e o grupo B terão as equipes que ficaram em 2º, 4º, 5º e 7º lugares. Os dois mais bem classificados de cada grupo serão promovidos à Série B de 2023, enquanto o melhor clube de cada chave avança à final. Campinense e Botafogo-PB os times da Paraíba aqui.

