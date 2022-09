Palestra

Hospital Santa Isabel debate segurança do paciente nesta terça-feira

26/09/2022 | 20:00 | 63

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promove, nesta terça-feira (27), uma palestra com o tema ‘A importância do Núcleo de Segurança do Paciente no Contexto Hospitalar’. A palestra, ministrada pela enfermeira Cássia Surama Oliveira da Silva, acontece a partir das 14h no auditório da unidade hospitalar e é destinada aos profissionais de saúde, servidores e colaboradores.

O evento faz parte da programação do Setembro Laranja, mês dedicado à segurança do paciente, onde é reforçada a importância de seguir critérios para manter, reduzir riscos e garantir um cuidado de qualidade aos usuários.

Nesta última semana de setembro, serão realizadas no HMSI atividades relacionadas à sexta meta preconizada internacionalmente voltada a segurança do paciente, que é a prevenção de quedas e Lesão por Pressão (LPP), marcando, assim, o encerramento da série de ações educativas realizadas no hospital durante todo o mês.

Núcleo de Segurança do Paciente – O Hospital Municipal Santa Isabel, na busca por oferecer melhor assistência e um ambiente cada vez mais seguro para pacientes e profissionais de saúde, conta com um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP). A unidade trabalha com todas as metas de segurança do paciente, como identificação do paciente; comunicação efetiva; medicação segura, cirurgia segura; higienização das mãos/prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS); e prevenção de quedas e de Lesão por Pressão (LPP).