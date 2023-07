Criciúma x CRB e Chapecoense x Sport: PALPITES DE AMANHÃ, SÉRIE B, MELHORES ODDS

A partida entre Chapecoense x Sport é válida pelo Brasileirão série B 2023. A bola rola HOJE (26/06) às 19 hs (horário de Brasília).

CRBALagoas.com.br traz as últimas novidades sobre os jogos da Série B do Brasileirão 2023. Nesta rodada, teremos dois confrontos emocionantes: Criciúma vs. CRB e Chapecoense vs. Sport. As partidas acontecerão hoje, dia 26 de junho, às 19h (horário de Brasília), com Criciúma e Chapecoense atuando como mandantes, buscando a vitória em seus respectivos domínios.

Prováveis escalações:

Criciúma: Alisson; Claudinho, Walisson Maia, Rodrigo e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson, Felipe Mateus e Ítalo Melo; Eder e Fabinho. Técnico: Cláudio Tencati.

CRB: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Anderson Conceição, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Falcão; Juninho Valoura e Lucas Lima; João Paulo, Renato e Rômulo. Técnico: Daniel Paulista.

Chapecoense: João Paulo; Felipe Albuquerque, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas, Mancha; Pablo Siles, Alisson Farias; Richard, Felipe Ferreira, Ribamar e Cristiano. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Jorginho; Fabrício Daniel, Felipinho e Kayke. Técnico: Enderson Moreira.

Palpites:

19:00 Criciúma 1 x 0 CRB (MENOS DE 2,5 GOLS, AMBOS MARCAM – NÃO) 19:00 Chapecoense 0 x 1 Sport (MENOS DE 2,5 GOLS – SPORT MARCA – SIM) 21:30 Vila Nova 2 x 0 Tombense (VITÓRIA VILA NOVA – SIM , TOMBENSE MARCA – NÃO) 21:30 Novorizontino 2 x 0 Botafogo-SP (VITÓRIA DO NOVORIZONTIN – SIM MAIS DE 1,5 GOLS)

Criciúma vs. CRB: A expectativa é de uma partida equilibrada, com poucos gols. O palpite é de vitória do Criciúma por 1 a 0, com menos de 2,5 gols no total. Acredita-se também que ambas as equipes não marquem.

Chapecoense vs. Sport: Neste confronto, prevê-se um jogo com poucos gols, e o Sport saindo vitorioso por 1 a 0. Espera-se que haja menos de 2,5 gols no placar final, mas com o Sport marcando pelo menos um gol.

Fique atento às emoções desses jogos da Série B do Brasileirão, pois prometem trazer muita rivalidade e lances emocionantes. Acompanhe tudo em CRBALagoas.com.br e desfrute do melhor do futebol brasileiro.

NARRAÇÃO AO VIVO Chapecoense x Sport AO VIVO AQUI

PALPITES Campeonato Brasileiro Série B

Assista ao vivo, grátis, na internet ou TV, HOJE (26/06) às 19 hs – BRASILEIRÃO SÉRIE B

Canal Chapecoense x Sport PREMIERE SIM SPORTV SIM BAND NÃO GE.com Narração ao vivo

