Flamengo x Vasco: ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CARIOCÃO 2023, hoje (05/03), ESCALAÇÕES E PALPITES CLÁSSICO DOS MILHÕES

A partida entre Flamengo x Vasco Acontece HOJE (05/03) às 18:10 hs O mandante da partida é o Flamengo que busca a vitória com seu mando. A partida á válida pelo Campeonato Carioca de 2023. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV

Flamengo x Vasco AO VIVO COM IMAGENS

O Campeonato Carioca de 2022 terá 12 times se enfrentando em turno único, que é chamado de Taça Guanabara, onde os quatro melhores times avançam para as semifinais. Entretanto, aqueles que ficarem entre o quinto e oitavo não poderão disputar o título simbólico da Taça Rio.

A FERJ também divulgou a previsão do primeiro clássico da competição, na rodada quatro, que será entre Flamengo e Fluminense, que foram os times que decidiram o estadual de 2022 e as notícias do Flamengo, notícias do Vasco e notícias do Fluminense, o leitor do Opinião e Notícia acompanha nos sites do grupo MRnews.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Vítor Pereira)

Santos; Fabrício Bruno, David Luiz e Thiago Maia; Varela, Gerson, Vidal e Ayrton Lucas; Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol.

Pendurados: Thiago Maia, Everton Ribeiro, Marinho e Pulgar Desfalques: Bruno Henrique, Victor Hugo, Filipe Luís, Pulgar e Pedro (DM) Dúvidas: Léo Pereira e Gerson

VASCO (Técnico: Maurício Barbieri)

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Miranda (Capasso), Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul

Pendurados: Galarza e Robson Desfalques: Orellano, Gabriel Dias e Riquelme Dúvidas: Robson e Marlon Gomes

PALPITES DO CARIOCÃO 2023

16:00 Resende 0 x 2 Botafogo Rodada 10 18:10 Flamengo 1 x1 Vasco Rodada 10

AO VIVO e PRÓXIMOS JOGOS >> Campeonato Carioca << veja aqui

Onde assistir Flamengo x Vasco pelo Campeonato Carioca – CARIOCÃO 2023

Os jogos do Carioca deverão ser transmitidos por várias plataformas em 2022. Segundo o “UOL”, há negociação avançadas entre Ferj, clubes e TVs para o Campeonato Carioca explorar múltiplas plataformas, ou seja, não se prender a uma única forma de transmissão, como ocorria nos últimos anos. A novidade em 2023 será a entrada dos canais dos streamer Casimiro , a Cazé TV, que transmitirá todos os jogos de VASCO E BOTAFOGO, quando estes forem mandantes.

Além da TV aberta, a tendência é que outras mídias, além da TV aberta, sejam exploradas. Há também a chance da criação de um pay-per-view próprio da competição, onde cada clube ficaria com o percentual que fosse arrecadado por sua torcida.A BAND fechou com dois dos quatro maiores clubes do Rio de Janeiro para tranmissão em TV Aberta, o Vasco, e Botafogo não aceitaram a proposta. O Fluminense e Flamengo terão seus jogos televisionados pela BAND, quando forem mandantes.

Jogo

Flamengo x Vasco

CanalTransmite?BAND / BANDSPORTSSIM (BAND)PPV VASCO/BOTAFOGO/FLA/FLUNÃOCAZÉ TVnãoPPV CARIOCÃOsimMRNEWSCOM IMAGENS

CAMPEONATO CARIOCA DE 2023

A tabela do Campeonato Carioca 2023 já foi divulgada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) e aguarda para início no dia 19 ou 26 de janeiro. Após arbitral realizado com os clubes no fim de dezembro, a FERJ finalmente a tabela com os jogos do Campeonato Carioca 2022.

Sendo assim, definiu-se que a competição terá o mesmo formato e regulamento da temporada 2021. Contudo, o início do campeonato ainda não está totalmente acertado, pois ainda existem dúvidas se ele irá começar no dia 19, de acordo com o que foi divulgado na tabela, ou no dia 26 de janeiro.

Quem é o maior campeão do Campeonato Carioca?

O Flamengo é maior campeão do Campeonato Carioca, com 37 títulos. O Fluminense deteve a marca de maior campeão durante muito tempo, mas a dominância do Rubro-Negro desde a virada do século acabou colocando o time na frente com a vitória no campeonato de 2009.

A decisão naquele ano foi entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo acabou vencendo nos pênaltis e ultrapassou o Tricolor como maior vencedor da competição.

Dentre os grandes times do estado, o Fluminense é o que está a mais tempo sem vencer uma edição do Campeonato Carioca e não fica em primeiro lugar desde 2012, quando venceu o Alvinegro com gols de Fred, Rafael Sóbis, Rafael Moura e Marcos Júnior.

Em terceiro lugar está o Vasco da Gama, com 24 conquistas, em seguida está o Botafogo, com 21. Completando a lista está o São Cristóvão e Paissandu, com um troféu cada um. Desde 1966, quando o Bangu levou o título, somente os grandes times do estado foram campeões.

