Alunos da Rede Municipal se preparam para disputar Torneio Juvenil de Robótica, em São Paulo

A Robótica Educacional vem revelando talentos na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. Na Escola Municipal José Américo, no bairro José Américo, três equipes foram campeãs no ‘Torneio Juvenil de Robótica – etapa regional Paraíba’, que aconteceu no início desse mês de junho, no Espaço Cultural. Com isso, as equipes se classificaram para disputar o ‘Torneio Juvenil de Robótica’ que vai acontecer no mês de dezembro, na cidade São Paulo/SP. Lá estarão presentes escolas públicas e privadas do Brasil inteiro.

O que chamou a atenção do professor de Robótica da Escola José Américo, Robson Moura, é que essa é a primeira vez que os alunos têm contato com a Robótica. Ele disse ainda que as equipes já estão se preparando para o torneio nacional.

“Uma satisfação ver os alunos felizes, não somente com a conquista, mas também com o processo das aulas e da vivência na própria escola com a Robótica Educacional. Isso é um trabalho que começou logo no início do ano letivo e esses alunos estão bem focados. Eles agora seguem treinando semanalmente, no contraturno, e aprimorando os conhecimentos”, disse o professor.

A primeira equipe a se classificar foi a ‘M2’, formada pelos alunos Miguel Silva e Miguel Lucas. Na etapa regional Paraíba conquistaram o 1° lugar na categoria ‘Viagem ao centro da terra’ e também o 1º lugar no ‘Resgate no plano’, ambos no nível 1.

Nesta disputa o robô tinha que seguir um percurso até o centro, capturar um cubo e retornar com ele até o ponto de largada. Venceu quem teve mais pontos em menor tempo.

A dupla, que dá nome a equipe M2, falou da expectativa para a competição em São Paulo. “Eu não esperava que fôssemos chegar tão longe por ser nossa primeira vez trabalhando com os robôs. No dia da competição foi uma ansiedade muito grande, mas o professor me mandou manter a calma porque se a gente subisse no pódio já era alguma coisa boa. E subimos logo duas vezes como campeões nas duas categorias. Agora estamos focados em nos preparar para esta outra competição fora do nosso Estado”, disse Miguel Lucas.

A segunda equipe a se classificar foi ‘As Panteras’, formada por Hellen Vitória e Maria Letícia. Elas conquistaram o 2º lugar no ‘Resgate no plano’ e 3° na ‘Viagem ao centro da terra’, ambas também no nível 1. No ‘Resgate no plano’ o robô segue uma linha, desviando de obstáculos até resgatar uma lata. Ao resgatar precisa deixar em um ponto demarcado na pista.

Hellen Vitória também falou da experiência em estar trabalhando com a Robótica Educacional e o que espera para o final do ano. “Eu estou achando legal porque eu uso minha criatividade, aprendo coisas novas e também sobre os robôs. Estamos focadas porque cada uma tem sua opinião e a gente vai concordando e ajustando. Estou muito feliz porque é a primeira vez que participamos de uma competição e já estamos chegando tão longe. Quem sabe não vem mais um pódio pra gente”, disse com a aluna.

A terceira equipe da Escola Municipal José Américo a se classificar para o torneio nacional foi a ‘JA1’, que faz referência ao nome da unidade de ensino.

Ruth Vitória e Gionava Vitória conquistaram o 1° lugar na modalidade ‘Resgate de alto risco’, onde robô também desvia de obstáculos, supera redutores de velocidade, falhas na pista (gaps) e sobe rampa, onde o objetivo também é resgatar uma lata e deixar em um ponto específico da pista. A disputa envolveu escolas da rede privada. A ‘JA1’ também foi 2° lugar no ‘Resgate no plano’, nível 1.

Giovana Vitória revela que a vitória só foi possível devido a um trabalho em equipe. “Eu fiquei responsável pela ‘Viagem ao centro da terra’ e Ruth Vitória com a ‘Viagem ao alto da terra’. Estamos muito felizes e agora é trabalhar para, quem sabe, vencermos também em São Paulo”, falou.

O professor Robson Moura revelou ainda que além do empenho e dedicação dos alunos, o investimento feito pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação, também é um fator determinante. “Hoje temos equipamentos de ponta nas nossas escolas que é o ‘LEGO Education’, onde os alunos podem desenvolver suas habilidades socioemocionais, trabalhar com resolução de problemas, além de outros aspectos. Então, graças a esse trabalho e a esse investimento da Prefeitura, a gente pôde trazer esse resultado bastante expressivo para a Rede Municipal”, frisou o Robson.