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Setur distribui adesivos de identificação veicular para moradores do entorno do Forró Verão

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Nesta quinta-feira

Setur distribui adesivos de identificação veicular para moradores do entorno do Forró Verão


07/01/2026 |
18:00 |
18

A Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur) estará realizando, nesta quinta-feira (8), a distribuição de adesivos de identificação veicular para os moradores das áreas que terão restrição de trânsito em decorrência da programação do Festival Forró Verão, no bairro de Tambaú. A ação ocorre com as equipes visitando os imóveis e tem como objetivo organizar e agilizar o acesso dos moradores às vias bloqueadas, garantindo maior fluidez no trânsito e segurança viária durante o evento.

Os adesivos serão entregues diretamente aos moradores das áreas previamente definidas, conforme o planejamento da operação de mobilidade, e deverão ser utilizados de forma visível nos veículos para permitir o acesso controlado às residências no período do festival.

A Prefeitura reforça a importância da colaboração da população para o sucesso da operação e orienta que dúvidas adicionais podem ser esclarecidas junto aos agentes durante a distribuição.

Caso algum morador não receba o adesivo em casa durante a distribuição, a retirada poderá ser feita nos seguintes pontos:

CAT Tambaú – localizado em frente ao Mercado de Peixe de Tambaú.

Atendimento: todos os dias, das 9h às 17h

CAT Móvel – van localizada no Busto de Tamandaré.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h

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