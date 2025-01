Cícero Lucena autoriza construção de praça no Colinas do Sul II e confirma obras de pavimentação

Com 17 praças incluídas no programa de construção e requalificação de espaços públicos de lazer e convivência, sendo 13 equipamentos já inaugurados, a Prefeitura de João Pessoa segue avançando com obras em todas as regiões da cidade. Nesta segunda-feira (6), o prefeito Cícero Lucena autorizou a construção da Praça do Colinas do Sul II, em ampla área para suprir uma necessidade antiga dos moradores.

Durante a solenidade, o prefeito ainda confirmou que todas as ruas do entorno da nova praça do Colinas estão com ordem de serviço autorizadas para receberem obras de pavimentação e destacou que a Prefeitura está cumprindo sua parte para atender as demandas de crescimento da cidade, avançando na melhoria de sua infraestrutura, mobilidade urbana e promoção de bem-estar e qualidade de vida para a população.

“Após a reeleição, a gente já vai dando mais de 10 ordens de serviço, além de entrega de algumas praças, numa demonstração clara de que quando nós pedimos na campanha que nos dessem mais tempo para não interromper os projetos em andamento, novos projetos que pudesse surgir, a gente estava falando a verdade. A prova é que no primeiro dia deste ano a gente já está dando mais ordens de serviço, não só em praças, mas também em escolas e em outros setores”, afirmou o prefeito.

Infraestrutura e planejamento – As obras para construção das praças acontecem através da parceria entre as secretarias de Planejamento, que desenvolve os projetos, e Infraestrutura, que executa. A previsão é de que novos equipamentos sejam construídos em várias áreas da cidade, no padrão que está sendo colocado em prática no Colinas – com quadras esportivas, academia, ciclovia, espaços pet, playground, itens de convivência, áreas verdes, entre outras.

“Esta é a ordem de serviço de número 1.798, da Seinfra. Uma praça belíssima, com investimento de R$ 1,3 milhão, para construir, numa área de 4 mil metros quadrados, espaços de convivência. Teremos pista de cooper, quadra de cimento, quadra de areia, área para o idoso, mesinhas para jogos, áreas para a criança, parque para o PCD”, detalhou o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão.

O morador Adriano Felisberto esperava pela construção de uma praça no bairro há 17 anos. “Começar o ano com uma notícia dessa é um presente de Deus. A população precisa e merece, porque as crianças não têm onde brincar. Os idosos nem saem de casa porque o bairro não dispõe de nada de lazer. Um bairro grande, populoso, que agora vai ficar mais estruturado com essa praça”, celebrou.

Confira todas os itens presentes no projeto para construção da Praça do Colinas do Sul II:

Construção de quadra em concreto;

Construção de quadra de areia;

Construção de ciclovia;

Construção de calçada de entorno em concreto armado e rampas de acessibilidade;

Estacionamento com 16 vagas, sendo 02 acessíveis;

Construção de 03 espaços de espirobol;

Construção de playgrounde e playground PCD;

Instalação de Academia da Terceira Idade – ATI’s;

Instalação de bicicletário;

Construção de bancos em madeira;

Construção de mesas de jogos;

Construção de calçada em piso intertravado;

Preservação das espécies arbóreas existentes e plantio de novas espécies;

Criação de espaço Pet Place;

Instalações elétricas com iluminação ornamental.