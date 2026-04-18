Minha Paraíba entra no clima do verão com praia, música e experiências únicas

O verão chegou com tudo e, neste sábado, dia 10 de janeiro, o Minha Paraíba mergulha de vez no clima da estação mais vibrante do ano. Com apresentação de Beatriz Freire, o programa promete sol, leveza, boa música e experiências que traduzem o melhor do litoral paraibano.

Direto da praia do Bessa, em João Pessoa, Beatriz conduz um roteiro especial. Saullo Hipolito

Direto da praia do Bessa, em João Pessoa, Beatriz conduz um roteiro especial que começa com a energia do verão e segue por atrações que combinam natureza, bem-estar e diversão. Um dos destaques é o passeio até Areia Vermelha, em Cabedelo, a ilha que surge no meio do mar quando a maré baixa e encanta moradores e turistas com águas claras, piscinas naturais e uma paisagem de tirar o fôlego.

Além de mostrar a beleza do local, o programa também aborda a importância da preservação ambiental, explica a curiosa coloração da areia e revela detalhes sobre a vida marinha que se forma na região. Tudo isso com a participação de especialistas e depoimentos de quem já viveu a experiência de conhecer Areia Vermelha de perto.

O clima de verão segue com dicas refrescantes: tem drink especial, preparado por um bartender convidado, perfeito para os dias quentes, e orientações importantes sobre cuidados com os cabelos e o couro cabeludo durante a estação, com a ajuda de profissionais da área da saúde e da beleza.

E como verão também pede trilha sonora animada, o programa recebe a cantora Laura Pontes, que leva música ao palco e embala o sábado com muito alto astral. Para completar, o Minha Paraíba ainda mostra a altinha, atividade que virou símbolo do verão nas praias e mistura esporte, encontro e diversão.

Tudo isso no ritmo leve e envolvente que já virou marca do programa. O Minha Paraíba vai ao ar neste sábado, 10 de janeiro, às 14h30, logo após Terra Nostra, na TV Cabo Branco. Um convite perfeito para entrar no clima do verão paraibano sem sair de casa.