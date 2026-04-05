Feira dos Aromas passa a funcionar aos sábados em 2026 — Governo da Paraíba

Em recesso desde a sexta-feira (26), a tradicional Feira dos Aromas da Fundação Casa de José Américo (FCJA) retoma as atividades ao público no próximo dia 10 de janeiro, com uma novidade: passa a funcionar semanalmente aos sábados, mantendo o mesmo horário (8h às 14h). A FCJA está localizada à Avenida Cabo Branco, 3336, na orla de João Pessoa.

Em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), a Feira dos Aromas, que funcionava às sextas-feiras, coloca à disposição do público (visitantes locais e turistas) uma variedade de atrações e serviços.

No local, o consumidor encontra produtos orgânicos, vindos diretamente da roça e com preços acessíveis. Com seus sabores, cheiros e sons, a feira dispõe de frutas, tubérculos, ovos, verduras, livros, artesanato, música, gastronomia regional e plantas ornamentais.

Ao frequentar o evento semanal, o visitante também tem a oportunidade de conferir detalhes da vida e obra do patrono da FCJA, no Museu Casa de José Américo, onde o escritor e político paraibano viveu expressiva parte de sua vida. O espaço abriga mobiliário original da época, obras de arte, objetos de uso pessoal, comendas, biblioteca e arquivo fotográfico.

Outro atrativo do local é o Mausoléu, cujo monumento guarda os restos mortais de José Américo e de sua esposa, dona Alice. Instalado no pomar da FCJA, o monumento se destaca pela base triangular e um obelisco com escultura em bronze, além de um espelho d’água.