quinta-feira, janeiro 1, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

assista aos melhores momentos do show

admin1

O Celebra João Pessoa foi realizado neste sábado (27) e reuniu milhares de pessoas no Busto de Tamandaré. Principal atração do evento, Frei Gilson conduziu o público a momentos de louvor, emoção e reflexão.

ASSISTA TAMBÉM: Reveja o show completo

O Jornal da Paraíba, que transmitiu o show completo ao vivo, reuniu os trechos que mais emocionaram o público no show de Frei Gilson em João Pessoa. Assista o vídeo acima.

Frei Gilson durante Celebra João Pessoa. Jornal da Paraíba/Reprodução

O Celebra João Pessoa começou por volta das14h30. Frei Gilson foi a última atração, subindo ao palco por volta das das 18h30.

Além de Frei Gilson, se apresentaram Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa.

Você pode gostar também

Prefeito entrega nova sede ampliada do Procon-JP, com 34 salas e um auditório para 56 pessoas

admin1

Leo Bezerra convida público a conferir decoração natalina de João pessoa durante evento da Caravana da Coca-Cola

admin1

Reunião do PSB teve clima de ‘incêndio’ entre pré-candidatos; Campos visita João Azevêdo

admin1