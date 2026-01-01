assista aos melhores momentos do show
O Celebra João Pessoa foi realizado neste sábado (27) e reuniu milhares de pessoas no Busto de Tamandaré. Principal atração do evento, Frei Gilson conduziu o público a momentos de louvor, emoção e reflexão.
O Jornal da Paraíba, que transmitiu o show completo ao vivo, reuniu os trechos que mais emocionaram o público no show de Frei Gilson em João Pessoa. Assista o vídeo acima.
O Celebra João Pessoa começou por volta das14h30. Frei Gilson foi a última atração, subindo ao palco por volta das das 18h30.
Além de Frei Gilson, se apresentaram Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa.