Campanha Agosto Lilás visitou unidades industriais em São José do Seridó

A equipe intersetorial da Gestão Municipal de São José do Seridó, responsável pela Campanha Agosto Lilás, que conscientiza e combate a violência cometida contra a mulher, esteve nas unidades industriais da zona urbana de São José do Seridó.


“Na oportunidade, foi reforçada a mensagem da Campanha para os funcionários do setor têxtil bem como a importância da denúncia para o encerramento do ciclo de violência contra a mulher”, esclareceu Melquides Medeiros, coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Semthas) e um dos coordenadores da Campanha Agosto Lilás em São José do Seridó.


Melquides Medeiros também aponta que nas fábricas foi feito convite para a I Caminhada das Violetas, que acontecerá na próxima terça-feira (31). A I Caminhada das Violetas marcará o encerramento da Campanha Agosto Lilás, onde haverá programação voltada para a conscientização e combate da violência feminina e feminicídio, dentre outros.


A equipe da Campanha Agosto Lilás é formada de modo intersetorial, tendo representações da Semthas, Secretaria Municipal de Saúde (Sesad) e Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).

