Ação integrada da Prefeitura contribui para o sucesso do Celebra João Pessoa, evento para mais de 500 mil fiéis

O Celebra João Pessoa, realizado neste sábado (27) no Busto de Tamandaré, com a participação de Frei Gilson e de outros sacerdotes católicos, reuniu um público superior a 500 mil pessoas, de acordo com estimativa das forças de segurança.

A Prefeitura Municipal reforçou, neste domingo (28), o sucesso da operação integrada de todas as secretarias e órgãos municipais, destacando a Saúde e Segurança, Mobilidade e Limpeza Urbana, neste sábado (27) no Busto de Tamandaré.

O evento, que faz parte da programação de fim de ano da capital paraibana, reuniu milhares de pessoas de varias partes do País, contou com a presença do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra. Em caravanas vindas de várias cidades do Interior da Paraíba, de estados vizinhos e até de outras regiões do País.

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP), atendeu 231 pacientes durante o evento, com predominância de ocorrências clínicas e apenas quatro casos de trauma. A maioria dos atendimentos foi resolvida no local, enquanto seis pacientes foram removidos para unidades de saúde para observação adicional.

A operação contou com dois postos médicos avançados, quatro ambulâncias e oito motolâncias, estrategicamente distribuídos para atender a todas as necessidades do público presente.

A diretora-geral do Samu-JP, Lídia Holanda, destacou a natureza dos atendimentos. “Dentre as ocorrências, prevaleceram casos de hipertensão, hipoglicemia e desidratação. Todos os atendimentos foram realizados de forma rápida e tranquila, sem registro de casos graves, o que demonstra a eficiência da nossa equipe e o preparo para grandes eventos”, afirmou.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) atuou para garantir a mobilidade e o ordenamento viário antes, durante e após o evento. Na operação, estiveram envolvidos mais de 100 agentes, responsáveis pela organização de trânsito, sinalização e monitoramento de circulação de veículos.

Segundo o diretor de Operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, a atuação conjunta com demais órgãos de segurança e mobilidade foi fundamental. “Registramos a presença de mais de 500 veículos entre ônibus e vans de caravanas de outras cidades, ocupando as áreas destinadas ao estacionamento. Mesmo com um público recorde no evento, a mobilidade fluiu conforme o planejado e não houve nenhum incidente registrado. A operação foi um sucesso”, avaliou.

A atuação da Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa também foi destaque na operação. De acordo com o comandante da Guarda, Vitor Freire, a atuação foi marcada pelo cuidado com as pessoas e pela atenção às situações típicas de grandes eventos.

“Diante da presença de uma multidão, ações como o atendimento a crianças que se perderam temporariamente de seus responsáveis e a orientação de públicos em áreas mais concorridas foram realizadas de forma ágil e organizada. Não tivemos registros de furtos, assaltos ou agressões. A segurança foi mantida, e a população pôde aproveitar com tranquilidade o evento”, afirmou o comandante.

Além disso, os agentes da Guarda Civil atuaram de forma próxima ao público, auxiliando idosos, pessoas com mobilidade reduzida e famílias, contribuindo para a organização dos espaços e garantindo que o evento ocorresse de forma tranquila, segura e acolhedora para todos os participantes.

Limpeza urbana – A Autarquia de Limpeza Urbana de João Pessoa (Emlur) montou uma operação para garantir a limpeza e organização no local. Os agentes iniciaram o serviço de limpeza na área logo após o final do show. Às 2h todo o perímetro estava com o trabalho de limpeza concluído.

Celebra João Pessoa – O evento vem fortalecer a tradição que João Pessoa possui de realizar manifestações religiosas unindo cultura, fé e expressão popular, atraindo fiéis e famílias para um momento de comunhão e evangelização.

Realizado pela Arquidiocese da Paraíba, com o apoio da Prefeitura, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), o Celebra João Pessoa foi um momento de louvor, oração e fé na Orla da Capital, ocorrido à tarde e se estendeu até a noite do sábado.