Bares e restaurantes da Paraíba projetam aumento no faturamento no início de 2026. Reprodução/Pixabay

Os empresários de bares e restaurantes da Paraíba encerram o ano com a expectativa de aumentar o faturamento no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período de 2025. O otimismo do setor é impulsionado, principalmente, pelo bom desempenho registrado nas vendas de fim de ano, a maior circulação de turistas e o pagamento do 13º salário.

O levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta que 69% dos estabelecimentos esperam faturar mais no início de 2026. Em relação ao último trimestre deste ano, 56% também projetam crescimento.

Reajuste do salário mínimo: aumento para R$ 1.621 em 2026 é confirmado

A pesquisa indica que o impacto positivo tende a ser mais significativo em regiões turísticas, como João Pessoa e municípios do litoral paraibano, que registram aumento no fluxo de clientes durante o verão.

De acordo com os dados, 40% dos bares e restaurantes operaram com lucro em novembro, enquanto outros 40% fecharam o mês em equilíbrio financeiro. O percentual de estabelecimentos que registraram prejuízo foi de 19%.

No que se refere ao faturamento, 44% dos negócios apontaram crescimento em novembro, 28% mantiveram estabilidade e 27% relataram queda.

“Os resultados do fim de ano trouxeram um fôlego importante para o setor. Muitos empresários conseguiram recuperar parte das margens e entrar em 2026 com uma perspectiva mais positiva. Isso não elimina os desafios estruturais, como custos e mão de obra, mas cria um ambiente mais favorável para planejamento e crescimento”, afirma.

Feriados prolongados geram otimismo do setor

O setor também aposta no calendário de 2026 como um fator adicional para impulsionar os negócios. Ao todo, o próximo ano contará com dez feriados nacionais e cinco pontos facultativos, muitos deles com potencial para formar feriadões prolongados. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), esse cenário é especialmente favorável para destinos turísticos como a Paraíba.

LEIA TAMBÉM: Paraíba vai ter nove feriadões em 2026; confira todas as datas

“Calendários como o de 2026 estimulam viagens, lazer e maior circulação de pessoas. Para bares e restaurantes, isso significa mais movimento, especialmente nos polos turísticos e nas áreas de lazer das cidades”, conclui Thâmara Cavalcanti.

Apesar do ambiente positivo, a associação ressalta a importância de manter o equilíbrio financeiro, investir em uma gestão eficiente e fortalecer o diálogo permanente com o poder público, como forma de garantir um crescimento sustentável ao longo do próximo ano.