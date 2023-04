Investimento na Educação

Prefeitura vai entregar 18ª escola reformada e avança com obras em mais 34 unidades de ensino

23/04/2023 | 13:00 | 112

Investir no ensino é também melhorar as condições estruturais nesse processo de aprendizagem, missão que vem sendo cumprida pela Prefeitura de João Pessoa, que promove o maior programa de reforma de escolas da Capital. Já são 17 unidades entregues após passarem por intervenções que requalificam a estrutura, ampliaram espaços e dão mais conforto para os alunos, professores e servidores administrativos.

Nesta segunda-feira (24), por exemplo, o prefeito Cícero Lucena entrega a reforma da Escola Municipal Zumbi dos Palmares, em Mangabeira. A unidade passa a contar com o padrão de qualidade adotado pela gestão. Com esta obra concluída, a Prefeitura soma 18 escolas, totalizando mais de R$ 12 milhões investidos na educação.

Outras três escolas estão recebendo os últimos ajustes para também serem entregues nos próximos dias – a Santa Ângela, no Cristo, José de Barros, em Mandacaru, e Napoleão Laureano, em Oitizeiro. Atualmente, são 34 escolas recebendo obras da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

“Cada unidade tem a sua necessidade. A maioria ganha reservatório. As que têm, a capacidade é insuficiente, por isso os alunos sofrem com a falta de água. A gente ainda abre laboratórios Google, reforma ginásio, melhora toda estrutura e tem um olhar voltado para a acessibilidade”, explica Isabel Cristina Freitas, diretora de Obras da Seinfra (Diob).

Enquanto as obras de reforma avançam, a Prefeitura de João Pessoa encaminha outros projetos na área, com investimento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para garantir a construção de mais três escolas e 12 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Os recursos foram viabilizados após elaboração de projetos, que foram submetidos e aprovados pelo FNDE, em Brasília.