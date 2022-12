Próximo domingo

Copa João Pessoa de Futebol tem confrontos das quartas de final do feminino definidos

05/12/2022 | 18:00 | 104

Os confrontos das quartas de final da Copa João Pessoa de Futebol no feminino já estão definidos. Os times de Cruz das Armas, Grotão, Cristo, Castelo Branco, Mangabeira, Jardim Veneza, Bancários e Colinas do Sul avançaram na competição. Os quatro jogos da próxima fase estão programados para o próximo domingo, dia 11 de dezembro, no Centro de Treinamento Ivan Tomaz, no Valentina, a partir das 14h.

Os duelos são os seguintes: Cruz das Armas x Grotão, Cristo x Castelo Branco, Mangabeira x Jardim Veneza e Bancários x Colinas do Sul. Pela primeira vez, as mulheres foram prestigiadas na Copa João Pessoa de Futebol.

“Primeira fase encerrada do feminino com um grande empenho dos times. Ficamos felizes com o resultado e o avanço das equipes. O feminino sendo disputado pela primeira vez tem muito potencial, mostrando um futebol de alta qualidade. Vamos começar a fase agora de quartas de final para afunilar o campeonato, que já encerra neste ano”, comentou o secretário de Esportes, Juventude e Recreação de João Pessoa (Sejer), Kaio Márcio.

Rodada do sábado – A última rodada da fase de grupos do feminino foi no sábado (03), no CT Ivan Tomaz. O Jardim Veneza goleou o Timbó por 6 a 1. Já Bairro das Indústrias e Grotão não tiraram o zero do placar, enquanto o Colinas do Sul venceu Paratibe por 1 a 0. O Castelo Branco ganhou de Mangabeira IV e V por 3 a 0.

Masculino – Entre os homens, mais sete equipes foram classificadas para a segunda fase após rodada do fim de semana: Bairro das Indústrias, Mandacaru, Santa Bárbara, São José, Castelo Branco I, Roger e Gervásio Maia se juntam aos outros 11 times que já passaram na Copa João Pessoa de Futebol.

Confira os resultados:

Bairro das Indústrias 1 (4) x (3) 1 Bairro dos Estados;

Mandacaru 3 x 1 Tambiá;

São Rafael 0 x 1 Santa Bárbara;

São José 2 x 1 Paratibe;

Gramame 0 x 2 Castelo Branco I;

Rangel 0 x 2 Roger;

Portal do Sol 1 x 3 Gervásio Maia