saiba tudo sobre o show que acontece neste sábado

Frei Gilson se apresenta em João Pessoa no dia 27 de dezembro.. Bruno Marques/Canção Nova

João Pessoa recebe, neste sábado (27), o show gratuito do sacerdote Frei Gilson. A apresentação acontece no Busto de Tamandaré como parte da programação do evento Celebra João Pessoa, promovido pela Arquidiocese da Paraíba.

O show de Frei Gilson terá transmissão ao vivo no Jornal da Paraíba e também no aplicativo RedeOn.

Nesta matéria, o Jornal da Paraíba te explica tudo sobre o show de Frei Gilson em João Pessoa.

Programação

O Celebra João Pessoa está previsto para começar às 14h50, com momentos de oração e apresentações de outras atrações. Frei Gilson será a última atração e deve subir ao palco a partir das 18h.

Além de Frei Gilson, estão confirmados shows de Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa.

Veja os horários das apresentações do Celebra João Pessoa

14:30 – Padre Sandro Santos & Madre Germana

15:20 – Padre Puan Ramos

16:00 – Padre Nilson Nunes

17:00 – Padre Bruno Costa (Canção Nova)

18:30 – Frei Gilson

Frei Gilson se apresenta em João Pessoa.. Frei Gilson/Redes sociais

Esquema de trânsito

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Expedito Leite, informou que o plano de mobilidade e segurança para o Celebra João Pessoa seguirá o modelo do que foi realizado no show de Roberto Carlos, que aconteceu no dia 5 de agosto, aniversário da cidade. Serão 100 agentes de trânsito, 15 viaturas, além da parceria com Samu, Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil.

A Semob também disponibilizará locais específicos para embarques e desembarques de caravanas e reforço nas linhas de ônibus, com veículos extras. O tenente-coronel Alysson, da Polícia Militar, informou que o evento terá 320 agentes, quatro equipes da Rotam, cavalaria, quadriciclos e pontos de observação.

Transporte público

As linhas de ônibus que atendem os bairros de Cabo Branco e Tambaú terão reforço antes e após o evento. Estão previstas as linhas 507-Cabo Branco, 510-Tambaú, 521-Manaíra/Bessa, 1500-Circular, 5100-Circular, 5600-Mangabeira Shopping, 5603-Mangabeira VII e 5605-Mangabeira Shopping, além da disponibilização de dez veículos extras.

Logística e segurança

A organização do evento informou que o mesmo vai contar com 200 cabines de banheiro, dois pontos fixos de atendimento para saúde, motolâncias e ambulâncias.

Mais de 300 policiais militares dos diversos batalhões e cerca de 120 agentes da Guarda Municipal estão escalados para trabalhar no evento.