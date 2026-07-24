FAC leva ação da Campanha do Agasalho ao Noroeste – CGNotícias

Por MRNews



O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) realizou nesta última semana, uma ação da Campanha do Agasalho 2026 no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Hércules Mandetta, no Jardim Noroeste. Durante a atividade, crianças atendidas pela unidade receberam cobertores e agasalhos.

A iniciativa integra as ações da campanha, que segue até 31 de julho, e busca atender famílias em situação de vulnerabilidade em diferentes regiões de Campo Grande.

Durante o encontro, a presidente do FAC, Adir Diniz, destacou a importância da solidariedade e do envolvimento da população nas ações da campanha.

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“A gente nunca faz nada sozinho, a gente tem que ter outras pessoas ombro a ombro e assim a gente consegue lidar com as dificuldades da vida.”

Na ocasião, a presidente também anunciou que retornará ao Cras para realizar a entrega de frutas e verduras, ação que integra o trabalho desenvolvido pelo Fundo de Apoio à Comunidade.

Para Artur Gomes, de 11 anos, a entrega representou um gesto de carinho.

“Estou bem feliz por isso. Por ter gente ajudando. Estou bem feliz e agradeço muito.”

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A coordenadora do Cras Hércules Mandetta, Graziele da Silva, ressaltou a parceria entre as equipes para ampliar o atendimento às famílias.

“Essa parceria com o FAC é fundamental, e eles ficam maravilhados porque as nossas crianças já vivem em situação de vulnerabilidade. Poder oferecer esse suporte é motivo de muito amor e alegria.”

A Campanha do Agasalho 2026 recebe doações até o dia 31 de julho em cerca de 80 pontos distribuídos pela cidade, incluindo todas as secretarias municipais, o Paço Municipal, os shoppings Campo Grande e Norte Sul, o Colégio Master e escolas da Rede Municipal de Ensino.

Podem ser doadas roupas, agasalhos, mantas, cobertores, calçados, gorros e luvas em bom estado de conservação. Todo o material arrecadado passa por triagem antes de ser destinado às famílias e instituições acompanhadas pelos serviços sociais

#ParaTodosVerem: a imagem de capa mostra três crianças sorrindo, segurando cobertores dobrados que acabaram de receber durante ação da Campanha do Agasalho.