quarta-feira, julho 22, 2026
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Regulamentação de “carro voador” avança com regras sobre ruído

admin1

Por MRNews

Os critérios técnicos para testes e parâmetros de ruído em vôo do Eve 100, modelo de “carro voador” em desenvolvimento pela Eve/Embraer, estão em consulta pública até o próximo dia 8, pelo setor de programas de certificação da Agência Nacional de Aviação CIvil (ANAC).

O documento prevê como base que o som emitido pelo veículo a 150 metros do chão em condições ideais de viagem chegue para os usuários a cerca de 15 decibéis, o que é semelhante a um sussurro.  

Esse tipo de certificação, primeiro para veículos elétricos de decolagem e pouso verticais, indica o avanço no processo de certificação ambiental e é um passo necessário para a liberação das primeiras viagens, previstas ainda nessa década, e foram celebradas pelos executivos da start up

Morre Matheus Azevedo, irmão do senador Cleitinho; Divinópolis decreta três dias de luto oficial

BTG Black, C6 Carbon ou Santander Unique? Veja qual cartão oferece o melhor custo-benefício para acumular milhas em 2026

“A publicação da ANAC da proposta dos critérios de ruído é um marco importante no desenvolvimento e na certificação do Eve 100”, disse Johann Bordais, CEO da Eve.

“Valorizamos a liderança da ANAC e sua abordagem colaborativa no desenvolvimento de uma estrutura adaptada a esta aeronave de tecnologia emergente. Essa iniciativa apoia a introdução segura e responsável das operações de eVTOL para a mobilidade urbana, ao mesmo tempo em que promove o alinhamento regulatório internacional.”

 

Apesar de ainda em desenvolvimento o equipamento começa a chamar atenção de investidores, inclusive pelo apelo ambiental com a possibilidade de transporte com matriz energética elétrica. A Eve anunciou, hoje (19) a assinatura de um acordo de intenção de compra de 30 aeronaves elétricas com a empresa Moov, voltadas para o atendimento da indústria do turismo e mobilidade regional em Cabo Verde.

Redes de educação devem enviar dados sobre equidade ao MEC até quarta

Tempo seco intensifica risco de queimadas no interior paulista

Você pode gostar também

PGR envia ao STF parecer contrário a mandato remoto no Congresso

admin1

veja todas as exposições e como visitar

admin1

Cícero Lucena apresenta obras que unem sustentabilidade, cultura e habitação no Centro Histórico

admin1