segunda-feira, dezembro 29, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

GESTÃO MUNICIPAL CONCLUI OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LARGO DA ESTÁTUA DE SÃO JOSÉ

admin1

Numa parceria com a Paróquia local a Gestão Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb), concluiu nesta sexta-feira (27) as obras de reforma e ampliação do largo da estátua de São José, no centro da cidade.


“Incluímos a demanda trazida até nossa Gestão pelo pároco de nosso município, João Júnior, no cronograma de obras e serviços de revitalização de nossa cidade para os festejos de nosso padroeiro São José”, frisou o prefeito Jackson Dantas.


Ainda de acordo com o gestor municipal, as obras de reforma e ampliação do largo da estátua de São José embelezaram ainda mais o centro da cidade e estão sendo elogiadas por toda população local.


“O resultado final de nossa intervenção ficou excelente. Viabilizamos a implantação de rotatória, jardinagem e pintura do largo de São José. Além de embelezar nosso centro, a obra também é de fundamental importância para a organização do trânsito nas imediações da igreja matriz de São José”, destacou Jackson Dantas.

Você pode gostar também

GESTÃO MUNICIPAL CONCLUI OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

MUSEU MUMUTROPS DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ RECEBE A VISITA DA TURMA DO CURSO TÉCNICO DE VESTUÁRIO

admin1

Associação Desportiva de Mangabeira (ADM) é a campeã do Torneio “Antes que Aconteça” de Futebol Feminino — Governo da Paraíba

admin1