GESTÃO MUNICIPAL CONCLUI OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LARGO DA ESTÁTUA DE SÃO JOSÉ

Numa parceria com a Paróquia local a Gestão Municipal de São José do Seridó, através da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Semurb), concluiu nesta sexta-feira (27) as obras de reforma e ampliação do largo da estátua de São José, no centro da cidade.





“Incluímos a demanda trazida até nossa Gestão pelo pároco de nosso município, João Júnior, no cronograma de obras e serviços de revitalização de nossa cidade para os festejos de nosso padroeiro São José”, frisou o prefeito Jackson Dantas.





Ainda de acordo com o gestor municipal, as obras de reforma e ampliação do largo da estátua de São José embelezaram ainda mais o centro da cidade e estão sendo elogiadas por toda população local.





“O resultado final de nossa intervenção ficou excelente. Viabilizamos a implantação de rotatória, jardinagem e pintura do largo de São José. Além de embelezar nosso centro, a obra também é de fundamental importância para a organização do trânsito nas imediações da igreja matriz de São José”, destacou Jackson Dantas.