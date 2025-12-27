Lucas Ribeiro participa da formatura de novos aspirantes da Polícia Militar da Paraíba — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou, nessa quinta-feira (25), da solenidade de formatura de 41 novos aspirantes a oficial da Polícia Militar da Paraíba (PMPB). A cerimônia foi realizada no pátio do Centro de Educação da PMPB e marcou a conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CFO), uma das etapas mais relevantes da carreira militar.

Em seu pronunciamento, Lucas Ribeiro ressaltou os investimentos históricos realizados na área e o compromisso ético da gestão estadual com a proteção da população. “A Polícia Militar da Paraíba é motivo de orgulho para o nosso povo e para o Brasil. Temos feito investimentos como nunca antes em equipamentos, inteligência, infraestrutura e valorização profissional, mas o mais importante é o compromisso com o cidadão, com uma segurança pública séria, responsável e sem qualquer tolerância com o crime organizado”, afirmou.

Após três anos de formação rigorosa, em regime de dedicação integral, os novos oficiais concluíram um ciclo que envolveu um processo seletivo altamente competitivo, avaliações intelectuais, físicas e psicológicas, além de intensa preparação técnica, operacional e de comando. “Gratidão é a palavra. A família contribui muito para que a gente pudesse chegar até esse momento. Agora é se dedicar à carreira, fazer jus a essa farda e dar à sociedade a melhor polícia que ela merece”, afirmou o aspirante Erickson Amorim.

A formatura representa a incorporação de uma nova geração à corporação, que atuará diretamente no fortalecimento da segurança pública no estado. O comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, coronel Sérgio Fonseca, destacou a relevância da solenidade para a instituição. “Estamos formando 41 novos aspirantes a oficial que representam o futuro da Polícia Militar. São os nossos futuros comandantes e futuros coronéis. É uma formação de três anos, extremamente qualificada, que exige dedicação integral e prepara esses jovens para liderar, servir e proteger a sociedade paraibana”, afirmou.