Leo Bezerra garante R$ 1,1 milhão para instituições de apoio a crianças e adolescentes

O prefeito Leo Bezerra garantiu, nesta quinta-feira (21), o repasse de R$ 1,1 milhão para 23 instituições que atuam na proteção, promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes da Capital. As entidades foram contempladas por meio de edital, dentro de uma política pública de fortalecimento das ações de enfrentamento a problemas como o trabalho infantil e a exploração sexual, além do desenvolvimento de atividades que ofereçam oportunidades de aprendizado e cidadania.

A solenidade aconteceu na Comunidade Casa da Paz Maria de Nazaré, no bairro José Américo, onde o gestor da Capital destacou que a Prefeitura também vai atuar de forma parceira com todas as instituições, oferecendo assistência e um cuidado humanizado.“Nosso objetivo é aprimorar continuamente os serviços municipais, promovendo a empatia e a compreensão entre todos. Esta é a essência da nossa gestão, e podem ter certeza de que continuaremos trabalhando com firmeza e dedicação em prol da comunidade”, afirmou o prefeito.

Recurso e ações – Cada organização contemplada está recebendo o valor de até R$50 mil, com recursos oriundos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, arrecadados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA).

De acordo com a secretária dos Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Benicleide Silvestre, a solenidade desta quinta-feira formalizou a assinatura, que vai dar andamento ao repasse. “Existem projetos voltados para a educação, assistência social, esporte, lazer e cultura. Cada eixo temático conta com projetos específicos, e as instituições atenderão crianças e adolescentes em diferentes territórios”, explicou.

Dia de celebrar – A coordenadora do CMDCA, Cristiane Cabral, ressaltou que o momento simboliza uma celebração coletiva em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. “Hoje é um dia de celebração por estarmos assinando os termos de colaboração com as organizações da sociedade civil que passaram no edital de 2026 e vão desenvolver ações nas áreas de vulnerabilidade social. São projetos voltados à erradicação do trabalho infantil, combate à exploração sexual, além de iniciativas nas áreas de esporte, arte e cultura, em prol das crianças e adolescentes que necessitam de proteção social”, destacou.

Cristiane também enfatizou que o CMDCA acompanhará de perto a execução dos projetos contemplados. “Esse termo vem justamente fortalecer o trabalho junto às comunidades, sobretudo com crianças e adolescentes. O CMDCA estará acompanhando e monitorando essas entidades”, completou.

Benefício – Representando as instituições beneficiadas, o presidente da Associação de Mobilização, Impacto Social e dos Direitos Básicos (AMIB), Cristiano Almeida, destacou os avanços conquistados pela entidade a partir dos recursos recebidos através dos editais do CMDCA. “A gente começou mudando a nossa realidade dentro da instituição. Sabíamos o que era trabalhar sem computador, sem impressora e sem equipamentos adequados. Desde que fomos contemplados, conseguimos ampliar nossa estrutura e oferecer melhores condições para a equipe desenvolver o trabalho”, relatou.

Segundo Cristiano, o novo projeto aprovado será voltado à inclusão tecnológica das crianças atendidas pela instituição. “Apresentamos um projeto que vai trabalhar com tecnologia. Temos uma turma com 25 crianças e apenas seis notebooks. Agora vamos adquirir mais equipamentos para ampliar esse acesso. Aos poucos vamos aperfeiçoando essa atividade, porque a tecnologia é o futuro e mostra para essas crianças novas possibilidades de vida”, disse.

Atenção aos neurodivergentes – Já o presidente da Ação Social Doce Mãe de Deus, Diácono Ednaldo Rufino, ressaltou a importância do financiamento para a continuidade dos atendimentos realizados pela instituição, especialmente junto às crianças neurodivergentes. “Hoje é um dia muito importante para nós, porque o Fundo da Criança e do Adolescente nos ajuda a dar continuidade a um trabalho realizado principalmente com crianças neurodivergentes. Trabalhamos a socialização, o aprendizado e o desenvolvimento dessas crianças, fortalecendo também o ambiente familiar, escolar e social”, afirmou.

Ele lembrou ainda que esta é a segunda vez que a instituição é contemplada pelo edital. “Com esse recurso, vamos conseguir avançar ainda mais no trabalho que já vem sendo desenvolvido, garantindo mais oportunidades e qualidade de vida para essas crianças e suas famílias”, concluiu.