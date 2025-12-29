segunda-feira, dezembro 29, 2025
São Paulo tem nova máxima histórica para dezembro, com 36,2°C| Agência Brasil

Por MRNews

A temperatura medida nesta sexta-feira (26) na base do Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo, registrou novo recorde para o mês de dezembro. Com 36,2°C, às 15h, foi registrada a maior temperatura no mês desde o início das medições, em 1961. 

A estimativa é de que a onda de calor se mantenha até o dia 29 de dezembro, com previsão de tempestades já neste final de semana.

A máxima histórica chega em meio a uma onda de calor, com um fenômeno de bloqueio atmosférico que afasta as chuvas da região. 

Marrocos empata com Mali pela Copa Africana de Nações

Ex-diretor da PRF levou pitbull e sacos de ração em fuga para Paraguai

O governo do estado confirmou hoje que a região metropolitana tem cerca de 26% de água em seus reservatórios, com 515,80 hm3, volume inferior em cerca de 30% ao de 2013, ano que precedeu seca histórica na região. 

Desde o início do mês, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou nove chamados relacionados à exposição ao calor.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta que, em casos de sintomas como sede, dor de cabeça, vômito, sonolência, taquicardia, pressão baixa, confusão mental e perda de consciência, é fundamental procurar uma unidade de saúde. 

 

Rio sanciona lei de adesão ao Propag, programa para refinanciar dívida

Com calor, governo de São Paulo emite alerta para economia de água

