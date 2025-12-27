sábado, dezembro 27, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Jornal da Paraíba e RedeOn transmitem show

admin1

Frei Gilson se apresenta em João Pessoa neste sábado (27). divulgação

O show de Frei Gilson em João Pessoa, neste sábado (27), vai ser transmitido pelo Jornal da Paraíba e pelo aplicativo RedeOn. O evento é promovido pela Arquidiocese da Paraíba.

LEIA TAMBÉM:

Para acompanhar a transmissão do show de Frei Gilson basta acessar o Jornal da Paraíba ou entrar no RedeOn. Se ainda não tem a plataforma baixada, entre nas lojas de aplicativos, em Android e IOS, ou clicar baixar RedeOn aqui. Depois disso, siga os passos:

  • Clique em baixar;
  • Depois do aplicativo instalado no celular, abra;
  • Cadastre seus dados de e-mail;
  • Comece a usar.

O Celebra João Pessoa está previsto para começar às 14h30, com momentos de oração e apresentações de outras atrações. Frei Gilson será a última atração e deve subir ao palco a partir das 18h30.

Além de Frei Gilson, estão confirmados shows de Padre Sandro Santos, Padre Nilson Nunes, Padre Puam Ramos e Padre Bruno Costa. O show de Frei Gilson terá transmissão ao vivo no Jornal da Paraíba e também no aplicativo Redeon.

A organização do evento estima que cerca de 300 mil pessoas acompanhem os shows na orla da capital paraibana.

Você pode gostar também

Prefeitura oferece cursos de pedreiro e assentador de revestimento para moradores do Residencial Vista Alegre

admin1

Tem a nave Starship e tem starship no rock

admin1

Procon-JP encontra variação de 277,22% no preço do peixe; o camarão grande tem diferença de R$ 94,10