Justiça da PB arquiva denúncia que questionava músicas da banda

A banda Garotos Podres foi alvo de uma denúncia na Justiça da Paraíba, após um show em João Pessoa, por causa de músicas da década de 1980. No dia 28 de novembro, a Justiça da Paraíba arquivou a denúncia contra o grupo de punk rock paulista por falta de provas.

Na última semana, o vocalista Mao afirmou que a banda foi alvo de um inquérito por causa da música ‘Papai Noel, Velho Batuta’, de 1985, e o caso ganhou repercussão nas redes sociais. A defesa do grupo não foi localizada para confirmar se ele se referiu à denúncia da Paraíba.

Na decisão da Justiça da Paraíba, a denúncia, que foi registrada na Delegacia de Repressão a Crimes Homofóbicos, Étnico-Raciais e de Intolerância Religiosa, foi feita após um show do grupo em uma casa de show privada de João Pessoa, no dia 15 de fevereiro de 2025.

Conforme consta no documento, o denunciante alegou que algumas músicas do Garotos Podres eram “controversas”. Os integrantes e o produtor da banda foram ouvidos e alegaram que as canções não fazem parte do repertório do grupo de punk rock.

“As testemunhas e os integrantes/produtor da banda foram uníssonos em afirmar que as músicas apontadas como controversas (‘Fernandinho Viadinho’, ‘Führer’e ‘Voltem pro Nordeste’) não foram executadas na data, sendo esta última sequer pertencente ao repertório autoral do grupo. Ademais, ‘Fernandinho Viadinho’ teria sido excluída do set há décadas, e ‘Führer’ não integra o setlist há mais de 30 anos”, diz o texto da decisão.

Segundo o documento, a pessoa que denunciou “confessou não ter assistido ao show e baseou sua notícia em conteúdos de internet”. O arquivo do show foi analisado integralmente e os membros da banda ouvidos. Na apresentação em João Pessoa, nenhuma das músicas da denúncia foi executada.

Músicas citadas na decisão

A música ‘Fernandinho Viadinho’ fala, de forma irônica, sobre um homem que se diz “respeitável” e bate em mulheres. “Quando ele era pequeno/ Era o maior bicha/ Do colégio interno/ Mas quando ele cresceu/ Resolveu tomar a linha! Aprendendo karatê pra bater nas menininhas”.

Já a letra de ‘Fuhrer’ retrata o período da Segunda Guerra Mundial pelo olhar do algoz. Outra música citada na denúncia foi ‘Voltem para o Nordeste’ que não faz parte do repertório autoral da banda.