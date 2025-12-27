Bebês internados em UTI de hospital em João Pessoa vestem roupas de Natal e pais celebram – Foto: SES.

Bebês internados na UTI do Hospital do Servidor General Edson Ramalho, em João Pessoa, foram vestidos com roupas alusivas ao Natal pela equipe de enfermagem, como forma de acolhimento e esperança para os familiares dos recém-nascidos. Mães e pais participaram da ação, na terça-feira (23).

A coordenadora de Enfermagem da UTI Neo do hospital, Nathalia Duarte disse que a ação foi pensada para aplacar a ansiedade e apreensão nos pais das crianças recém-nascidas, com o objetivo de gerar um conforto emocional, sem gerar prejuízos nas saúdes dos bebês.

“Em meio à rotina de cuidados intensivos, nossa intenção foi fortalecer o vínculo afetivo entre mães e bebês, e transmitir uma mensagem de fé e amor neste período natalino”, disse.

Bebês internados na UTI do Hospital do Servidor General Edson Ramalho, em João Pessoa – Foto: SES.

Uma das mães dos bebês internados, Michele Pereira, do filho João Lucas, que está internado há pouco mais de dois meses na UTI neonatal, disse que ficou muito feliz pela ação diferencial nessa época do ano, enquanto o filho se recupera.

“Achei tão lindo quando entrei e o vi com um gorrinho de Papai Noel. Vamos passar o Natal juntos, aqui no Edson Ramalho, mas no ano que vem, passaremos esta data em casa, com toda a família” contou.

A mãe, que está internada Casa de Apoio às Mães, no hospital e divide o momento com outras mulheres que aguardam a alta hospitalar dos filhos, relembrou que essa não é a primeira ação do tipo no local.

“No último Dia das Crianças, meu filho tinha acabado de nascer, e ele participou desta ação de vestir os bebês com roupinhas temáticas”, relembrou.

Durante o momento com as mães e os pais dos bebês, a direção e coordenação da unidade fez balanços sobre o ano do hospital e rememorou uma série de atos durante 2025, além de fazer projeções para o próximo ano.