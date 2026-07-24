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Feira Móvel inicia programação de 2026 com edição no Parque Solon de Lucena

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O projeto ‘Feira Móvel’, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa (Sedurb), já iniciou sua programação de janeiro. De acordo com a organização, a iniciativa acontece no Parque Solon de Lucena – Centro, nos dias 7, 8 e 9, das 9h30 às 16h.

Em todas as terças-feiras do mês, os comerciantes do projeto estarão no Parque Parahyba I, no Jardim Oceania. Nas quartas-feiras, o encontro com os consumidores acontece na Praça Padre João Cartaxo Andriola, no bairro do Altiplano. Já nas quintas-feiras, será a vez dos empreendedores visitarem a Praça da Paz, nos Bancários. E toda sexta-feira, o evento acontece na Praça Antônio Fernando Dantas, no bairro Brisamar.

Sobre o projeto – A Feira Móvel acontece há mais de cinco anos, oferecendo produtos de qualidade e preços acessíveis ao consumidor. A cada edição, o evento coloca em destaque produtos do empreendedorismo criativo, moda sustentável, artesanato, gastronomia regional, agricultura familiar, brinquedos educativos e sensoriais, entre outros.

Programação da Feira Móvel em janeiro:

Parque Solon de Lucena – Centro

Dias: 7, 8 e 9

Horário: das 9h30 às 16h

Parque Parahyba I – Jardim Oceania

Dias: toda terça-feira

Horário: das 16h às 20h

Rua: Josemar Rodrigues de Carvalho, nº 249

Praça Padre João Cartaxo Andriola – Altiplano

Dias: toda quarta-feira

Horário: das 15h30 às 19h

Rua: José Rufino, nº 176

Praça da Paz – Bancários

Dias: toda quinta-feira

Horário: das 15h30 às 20h

Em frente à praça de táxi

Praça Antônio Fernando Dantas – Brisamar

Dias: toda sexta-feira

Horário: das 15h30 às 19h

Rua: Inácio Ferreira Serrano, nº 100

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