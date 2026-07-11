Hospital de Catolé do Rocha registra 366 atendimentos e 19 cirurgias no fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, em Catolé do Rocha, unidade integrante da rede estadual de saúde, registrou 366 atendimentos durante o plantão do fim de semana, entre a sexta-feira (19) e o domingo (21). Foram 128 atendimentos na sexta-feira, 120 no sábado e 118 no domingo.

Do total de pacientes atendidos, 41 precisaram ser internados após avaliação médica para observação e cuidados posteriores. Durante o período, a unidade realizou 19 cirurgias, sendo 14 procedimentos eletivos. Entre eles, três curetagens, cinco partos cesáreos, um parto normal, além de cirurgias de apendicectomia, drenagem de abscesso e quatro procedimentos ortopédicos.

Os principais motivos de atendimento no período foram queixas de dores, com 55 registros, seguidos de aplicação de medicação própria, com 38 ocorrências, e amigdalite, com 18 casos. O hospital também atendeu 16 casos de diarreia, 12 pacientes com crise de ansiedade, 11 com enxaqueca e 19 vítimas de sinistros de trânsito, sendo 13 envolvendo motocicletas.

Além disso, foram realizadas 18 avaliações ortopédicas e cinco avaliações obstétricas durante o plantão.