Prefeitura executa serviços de manutenção em mais de 20 bairros nesta terça-feira

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), continua, nesta terça-feira (23), com serviços de manutenção na rede de drenagem e com a operação tapa-buraco. Moradores de 21 bairros serão beneficiados com as ações ao longo do dia.

O serviço da operação tapa-buraco, que conta com várias equipes de campo, vai realizar manutenção de pavimento nos bairros do Bessa, Aeroclube, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Alto do Céu, Mandacaru, Cruz das Armas, Valentina Figueiredo, Planalto da Boa Esperança, Mangabeira, Distrito Industrial, Ernesto Geisel, Jaguaribe, Funcionários e Grotão.

Já as equipes de manutenção na rede de galerias vão realizar serviços de execução de linha d’água, extensão de rede, substituição de tampão e manutenção de boca de lobo nos seguintes bairros: Gramame, Aeroclube, Manaíra, Tambauzinho, Cruz das Armas, Tambaú, Esplanada, Valentina, Mangabeira e João Paulo II.

Atendimento – A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.