Morre Monsenhor Nicodemos, idealizador do Santuário de Frei Damião, em Guarabira
Morreu neste sábado (20), aos 68 anos, Monsenhor Nicodemos, idealizador do Santuário de Frei Damião, em Guarabira, no Brejo da Paraíba, e com forte atuação na região. O enterro acontecerá nesta terça-feira (23), em Guarabira.
O velório ocorre até as 17h desta segunda-feira (22) na Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, em Alagoa Grande. Depois o corpo seguirá para Guarabira, onde será velado a partir das 19h30 na Catedral Nossa Senhora da Luz.
Nesta terça-feira (23), a partir das 15h, também na Catedral Nossa Senhora da Luz, ocorrerá a Santa Missa de Exéquias e, às 17h30, o sepultamento no Memorial Frei Damião.
Quem foi Monsenhor Nicodemos
Monsenhor Nicodemos Rodrigues de Sousa teve mais de 40 anos de dedicação à Igreja Católica, 17 deles em Guarabira. Atualmente, o sacerdote desempenhava o ofício de Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Areia.
Em nota, a Diocese de Guarabira, por meio do bispo Dom Aldemiro Sena dos Santos, escreveu que “seu ministério constituiu-se em um testemunho vivo de entrega, simplicidade e zelo pastoral, deixando marcas profundas nas comunidades por onde passou e no coração de todos que tiveram a graça de conviver com ele”.