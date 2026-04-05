Morre Monsenhor Nicodemos, idealizador do Santuário de Frei Damião, em Guarabira

Morreu neste sábado (20), aos 68 anos, Monsenhor Nicodemos. Reprodução/Diocese de Guarabira

Morreu neste sábado (20), aos 68 anos, Monsenhor Nicodemos, idealizador do Santuário de Frei Damião, em Guarabira, no Brejo da Paraíba, e com forte atuação na região. O enterro acontecerá nesta terça-feira (23), em Guarabira.

O velório ocorre até as 17h desta segunda-feira (22) na Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, em Alagoa Grande. Depois o corpo seguirá para Guarabira, onde será velado a partir das 19h30 na Catedral Nossa Senhora da Luz.

Nesta terça-feira (23), a partir das 15h, também na Catedral Nossa Senhora da Luz, ocorrerá a Santa Missa de Exéquias e, às 17h30, o sepultamento no Memorial Frei Damião.

Quem foi Monsenhor Nicodemos

Monsenhor Nicodemos Rodrigues de Sousa teve mais de 40 anos de dedicação à Igreja Católica, 17 deles em Guarabira. Atualmente, o sacerdote desempenhava o ofício de Pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Areia.

Em nota, a Diocese de Guarabira, por meio do bispo Dom Aldemiro Sena dos Santos, escreveu que “seu ministério constituiu-se em um testemunho vivo de entrega, simplicidade e zelo pastoral, deixando marcas profundas nas comunidades por onde passou e no coração de todos que tiveram a graça de conviver com ele”.