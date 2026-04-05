Emlur mantém serviços diários e reforça operacional para eventos natalinos na cidade

A semana do Natal em João Pessoa segue com a manutenção dos serviços cotidianos de limpeza urbana, assegurados pela Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), que também está presente dando suporte aos eventos natalinos promovidos pela Prefeitura de João Pessoa em diversos pontos da cidade.

Nesta segunda-feira (22), as ações de conservação urbana estão sendo executadas nos bairros Jardim Veneza, Grotão, Parque Paraíba I, Varjão, Cristo Redentor, Rangel e Jaguaribe, além da Avenida João Machado, Avenida Airton Sena, Bessa, Manaíra, Pedro Gondim e Conjunto Nice Almeida, garantindo a limpeza, organização e o bem-estar da população, durante o período festivo.

Além disso, a Emlur realiza durante toda a semana, outros serviços essenciais, como o recolhimento de entulhos, poda de árvores manual e mecanizada, com uso de triturador, e a atuação da varredeira mecanizada, que percorre praças, a orla e diversos outros pontos da cidade.

De forma integrada à programação especial de fim de ano, a Emlur também está presente nos eventos natalinos organizados pela Prefeitura de João Pessoa, reforçando os serviços de limpeza e conservação antes, durante e após as apresentações culturais, concertos e celebrações realizadas no Centro Histórico e em outros espaços públicos.

De acordo com o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, o período exige ainda mais planejamento e dedicação das equipes. “Mesmo em um momento de celebração, seguimos somando esforços para cumprir todos os compromissos da Autarquia com a população. Nosso objetivo é manter a cidade limpa, organizada e preparada para receber moradores e visitantes também durante as festividades natalinas”, destaca o superintendente.

Coleta domiciliar – A coleta domiciliar acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras, nos seguintes bairros e localidades:

– Orla, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, Bessa, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Altiplano, Praias da Penha e do Seixas, Portal do Sol e Bairro de São José.

– Centro, Jaguaribe, Tambiá, Trincheiras e Varadouro.

– Brisamar, João Agripino, Padre Zé, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Expedicionários, Miramar e Tambauzinho.

– Cidade Verde, Cristo Redentor, Cuiá, Gervásio Maia, Grotão, Rangel, Roger, Varjão, Cruz das Armas, Funcionários I, Mangabeira e Planalto da Boa Esperança I.

– Mumbaba, Distrito Industrial, Jardim Veneza e Bairro das Indústrias.

Nas terças, quintas e sábados – As equipes de limpeza promovem a coleta domiciliar nos seguintes bairros:

– Esplanada, Ernani Sátiro, Costa e Silva, Gauchinha, Vieira Diniz, Bairro das Indústrias;

– Orla, Cabo Branco, Tambaú, Jardim Oceania, Jardim Aeroclube, Manaíra, Alto do Céu, Ipês, Costa do Sol;

– Mandacaru, Paratibe, Castelo Branco, Torre, Treze de Maio, Valentina, Centro, Jaguaribe, Trincheiras, Varadouro, Tambiá, Água Fria, Alto do Mateus, Cidade dos Colibris, Nova República, Funcionários II, Ilha do Bispo;

– Colibris, Distrito Mecânico, Irmã Dulce, Jardim Planalto, João Paulo II, José Américo, Novais, Novo Geisel, Oitizeiro, Anatólia, Bancários, Geisel, Jardim São Paulo, Cidade Universitária, Parque do Sol e Planalto da Boa Esperança.

Fale com a gente – Para informações, solicitações de serviços ou registro de reclamações, a população pode utilizar o App João Pessoa na Palma da Mão ou entrar em contato pelos telefones 3213-4237, 3213-4238 ou 3213-4240.

A Emlur reforça a importância de que os moradores coloquem os resíduos para coleta nos dias e horários corretos, contribuindo para uma cidade mais limpa, organizada e preparada para as celebrações natalinas.