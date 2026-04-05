Saiba como evitar golpes e descontroles financeiros nas compras de Natal e final de ano

Female hands close up, decorating christmas tree with red toys. Como fazer um Natal barato e simples. Foto: Freepik.

Durante as festividades de Natal e as comemorações do final de ano, a movimentação no comércio aumenta com a compra de presentes e decorações. O alto volume de compras e ofertas vem acompanhado do risco de golpes, que podem acontecer tanto em lojas físicas quanto no ambiente virtual.

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Além do risco de ser vítima de golpes durante as compras de final de ano, existe ainda a possibilidade de usar o décimo terceiro salário para compras impulsivas que acabem resultando em endividamento logo no início do ano.

Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba entrevistou um economista e um especialista do Procon para listar dicas de como evitar golpes e descontroles financeiros na correria das compras de final de ano.

Sinais de golpe

De acordo com Samuel Carneiro, do Procon Paraíba, durante o momento das compras de final de ano, existem alguns sinais que podem denunciar uma possível tentativa de golpe. São considerados sinais de golpe em lojas físicas:

Maquininha de cartão fora do campo de visão do consumidor, impossibilitando a conferência do valor e da modalidade de pagamento;

Pedido de PIX ou transferência bancária para terceiros que não possuem relação com a loja física;

Pressa para que o consumidor efetue o pagamento;

Negativa de emissão da nota fiscal dos itens adquiridos.

Já em caso de compras em lojas virtuais, são considerados sinais de golpe as seguintes características:

Sites falsos, com mercadorias em super oferta, bem abaixo do preço de mercado;

Ausência de CNPJ, endereço ou SAC em sites de comércio eletrônico;

Cobrança de valores mínimos para compras em lojas físicas;

Condicionar a venda de um produto a aquisição de outro (venda casada).

Dicas para evitar descontroles financeiros

Segundo o economista Vitor Nayron, a chegada do décimo terceiro salário impulsiona nas pessoas a vontade de gastar. No entanto, apesar das comemorações de final de ano, é preciso lembrar do mês seguinte, janeiro, e evitar descontroles financeiros.

“O 13º é um valor que a pessoa recebe no final de ano e o impulso realmente é gastar mais. O perigo é porque você já inicia o ano seguinte com algum tipo de pendência ou dívida e, no pior dos cenários, inadimplência. Por isso é sempre importante estar atento”, explica o economista.

Para diminuir as chances de gastos desnecessários, o economista aconselha estabelecer um teto máximo para o valor que pode ser usado nas compras de final de ano e evitar um descontrole financeiro nos meses seguintes.

“O primeiro ponto é a pessoa ter muito claro o que quer comprar e estabelecer o limite do que pode gastar. Esse é um ponto central que ajuda a não meter os pés pelas mãos, no sentido de ter claro o máximo que se pode gastar e a partir disso, ver de forma criativa presentes que se enquadrem nesse orçamento”, afirma.