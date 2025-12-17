Escolas municipais de João Pessoa são autorizadas a ter a presença de padres e pastores

Foto: Ascom PMJP/Divulgação.

As escolas municipais de João Pessoa estão autorizadas por lei, desde a última terça-feira (9), a ter a presença de capelães voluntários como padres e pastores para oferecer suporte espiritual e emocional aos alunos e professores.

De acordo com o texto da lei, de autoria do vereador Carlão pelo Bem (PL) e sancionada pelo prefeito Cícero Lucena (MDB), a atuação será opcional e não interferirá nas atividades pedagógicas da escola, respeitando a diversidade religiosa de todos os envolvidos.

Para ser designado capelão voluntário, o interessado deverá apresentar vínculo de cinco anos em uma instituição religiosa reconhecida no município e submeter-se às orientações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação, que será responsável por coordenar a presença dos capelães.

As escolas da iniciativa privada poderão aderir à visita de capelãs voluntários e os pais ou responsáveis poderão solicitar suas presenças.

A atuação do capelão será realizada dentro do horário escolar, conforme demanda da instituição e sob a coordenação da equipe pedagógica e direção da unidade de ensino.

De acordo com o vereador Carlão pelo Bem, o projeto de lei considera que questões emocionais e espirituais frequentemente impactam diretamente no rendimento acadêmico e na qualidade de vida de todos, além do sucesso da iniciativa semelhante em outras cidades e estados.