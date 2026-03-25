-COMUNIDADE CAATINGA GRANDE RECEBE VISITA TÉCNICA DO INSA

Foi realizada uma visita com o objetivo de selecionar área, de 0.75 ha, para o cultivo de palma forrageira resistente a Cochonilha-do-carmim, através de um projeto do Instituto Nacional do Semiárido – INSA e SUDENE. Essa visita contou com a presença da Thyago Aires Pesquisador bolsista do INSA, Jucilene Araújo Coordenadora do Núcleo de Produção Vegetal do INSA e Coordenadora do Projeto, Guilherme Ferreira da Costa Lima, Pesquisador da Embrapa Algodão/EMPARN, Florisvaldo Xavier Guedes. Pesquisador II/EMPARN.

A implantação da unidade com a caracterização de sementeira, tem o objetivo de repassar raquetes de palma resistentes aos fatores edafoclimáticos da região, aos agricultores do município de São José do Seridó e outros municípios.





O agricultor beneficiado deverá realizar o plantio das raquetes de palma em sua área, como estratégia de fortalecimento da segurança forrageira em sua unidade familiar. O projeto conta com a parceria do INSA, da EMPARN, da Prefeitura Municipal e da Associação do Assentamento Seridó.





Após a visita ao Assentamento Seridó, a comitiva foi recepcionada pelo prefeito Jackson Dantas e auxiliares na sede da prefeitura.