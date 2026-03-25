Bonito abre cadastramento de Guias de Turismo para o biênio 2026/2027

Por MRNews



A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico (SECTUR), publicou o Edital nº 01/2025 de Chamamento Público para o cadastramento de Guias de Turismo interessados em atuar no município e no atrativo Gruta do Lago Azul no período de 2026/2027. O edital estabelece critérios, documentação exigida e normas específicas para o exercício da atividade.

Período de inscrições

As inscrições podem ser realizadas de 10 de dezembro de 2025 a 25 de janeiro de 2026, exclusivamente nos formulários disponibilizados pela SECTUR.

Para atuar em Bonito, o cadastramento deve ser feito pelo link:

https://forms.gle/BuFgDkjSn8uBnwsB6

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Os guias que desejam concorrer às vagas de atuação na Gruta do Lago Azul devem enviar a documentação complementar por meio do formulário específico:

https://forms.gle/C3xfT81VF5gmZLzi7

Requisitos para cadastramento

Os interessados devem cumprir as exigências previstas na Portaria MTur nº 37/2021 e na Lei Municipal nº 162/2021. Entre os requisitos estão:

• Formação específica em atrativos naturais da região.

• Cadastro ativo no CADASTUR.

• Residência mínima de três anos em Bonito.

• Habilitação como Guia de Turismo Regional com qualificação correspondente à categoria.

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A SECTUR fará a verificação de todos os documentos e poderá solicitar comprovações adicionais. O não atendimento às exigências resultará em desclassificação.

Exigências específicas para atuação na Gruta do Lago Azul

Os guias interessados em participar do plantão do atrativo devem atender a critérios adicionais, como:

• Aprovação no estágio obrigatório composto por 15 visitas técnicas à Gruta.

• Participação no último Plano de Atendimento à Emergência (PAE).

• Comprovação de pelo menos dois anos de experiência como Guia de Turismo em Bonito.

• Declaração de não acúmulo de cargos.

Além disso, é obrigatório o cumprimento das diretrizes do Sistema de Gestão da Segurança (SGS) do atrativo.

Documentação obrigatória

Os participantes devem anexar:

• CNPJ compatível com a atividade.

• Alvará de Funcionamento de 2025 e Certidões Negativas Municipais.

• Certificado CADASTUR válido.

• Diplomas e certificados dos cursos exigidos.

• Certificado de Primeiros Socorros e Noções de Salvamento Aquático.

• Atestado de saúde que comprove aptidão física.

Documentos com rasuras, ausência de informações ou não enviados acarretam desclassificação imediata.

Sorteio do plantão da Gruta do Lago Azul

O edital define as datas trimestrais dos sorteios responsáveis pela escala do plantão. Os guias inscritos devem cumprir no mínimo 50% da escala sorteada e respeitar integralmente os horários e normas do atrativo. O descumprimento pode gerar penalidades conforme a legislação municipal.

Vigência

O período de prestação dos serviços estabelecido é de 2 de março de 2026 a 1º de março de 2027, com possibilidade de prorrogação pela Administração Municipal.

Disposições finais

O Município reserva-se o direito de prorrogar, revogar ou anular o edital mediante justificativa administrativa. A inscrição implica aceitação integral das condições estabelecidas. Dúvidas podem ser encaminhadas à SECTUR pelo e-mail institucional informado no edital.

Confira o edital na íntegra: