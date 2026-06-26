Fundação Campeões do Amanhã realiza festival com a participação de aluno selecionado para o Bolshoi

A Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, promoveu, na manhã deste sábado (13), um Festival de Ginástica Artística. O evento foi no ginásio do Unipê, no bairro de Água Fria, e contou com a participação de 100 crianças, entre 5 e 15 anos. Na apresentação, os alunos tiveram coreografias e testes em três aparelhos: salto, solo e trave.

Caio Dornelas, selecionado na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, foi um dos participantes do festival. Ele faz parte, há quase dois anos, do projeto e comemorou a chance de desenvolver a ginástica artística, que serviu de aprendizado junto ao balé.

O presidente da Fundação Campeões do Amanhã, Kaio Márcio, ressaltou o orgulho de Caio, aluno do projeto, fazer parte agora do Bolshoi. “O prefeito Cícero Lucena tem a iniciativa de ajudar alunos a fazerem parte desse projeto tão bonito. Já são anos de parceria. Ficamos felizes em ver um participante da Fundação Campeões do Amanhã integrar agora o Bolshoi e isso é muito importante para o esporte. A gente vê a dimensão que ele proporciona. Desejo muita sorte para Caio e que ele tenha muito êxito no Bolshoi e na sua carreira, que está apenas começando’, frisou.

Em janeiro, o garoto de 11 anos se apresenta ao Bolshoi na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Caio é aluno da Escola Municipal Carlos Neves da França, no José Américo. “É muito bom fazer ginástica artística, porque a gente trabalha muito o nosso corpo, o nosso físico. Não vou conseguir dar continuidade aqui por causa de uma missão maior, que é fazer parte da Escola do Bolshoi. Agradeço às professoras, como Socorro Viana, que me ajudaram demais. Agora, sigo para um novo desafio e tenho certeza que será difícil estar no Bolshoi, mas vai ser uma nova rotina e vou aprender bastante”, afirmou Caio Dornelas.