cachês, horários e seleção de artistas

Divulgação. Foto: Divulgação

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjop) publicou, no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (11), uma portaria que regulamenta oficialmente as atividades do tradicional “Sabadinho Bom” a partir de 2026. As novas regras reorganizam horários, definem critérios de contratação dos artistas e estabelecem valores de cachê.

Conforme a portaria, assinada pelo diretor executivo da Funjop, Antônio Marcus Alves de Souza, as apresentações continuarão ocorrendo semanalmente aos sábados, na Praça Rio Branco, no Centro Histórico. O início está previsto para 12h30, com duração mínima de duas horas.

Prioridade para artistas locais

A portaria da Funjope estabelece que artistas locais terão prioridade na seleção e poderão formar, inclusive, parcerias com músicos de outras regiões, desde que isso amplie a diversidade da programação.

Além disso, a Fundação irá reservar, ao menos uma vez por ano, espaço para artistas iniciantes, como forma de incentivar a inserção de novos nomes no mercado cultural da cidade.

Critérios de seleção

Os artistas serão classificados em duas categorias:

Artista, instrumentista ou grupo principal: exige ao menos um ano de atuação comprovada, seja por contratos, notas fiscais ou registros em redes sociais.

Artista iniciante: para quem possui até um ano de atividade ou não tem documentação formal que comprove experiência.

A avaliação ficará a cargo da equipe técnica da Funjope, que observará relevância cultural, adequação ao projeto e material disponível (vídeos, músicas e portfólios).

Cachês definidos

Os valores das apresentações também foram fixados:

R$ 3.000 para artista, instrumentista ou grupo principal;

R$ 2.000 para artista ou grupo iniciante.

O pagamento ocorrerá mediante comprovação dos serviços e dentro das normas de contratação pública previstas na legislação.

Entrada gratuita e valorização da cultura

O “Sabadinho Bom” segue com caráter gratuito, como forma de fortalecer a ocupação cultural do Centro de João Pessoa e garantir acesso irrestrito à população.

Segundo a Funjope, a padronização das regras busca dar mais transparência ao processo e ampliar a diversidade musical apresentada no projeto.