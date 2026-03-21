Cícero Lucena assina termo de compromisso com o PAC para restauração do prédio da antiga Superintendência da Alfândega

O prefeito Cícero Lucena assinou, nesta sexta-feira (12), o termo de compromisso para a obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – a restauração do prédio da antiga Superintendência da Alfândega, marcando mais um avanço para a revitalização do Centro Histórico de João Pessoa. A cerimônia aconteceu no Centro Cultural de São Francisco, durante solenidade que também marcou a posse do novo superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Paraíba (Iphan-PB), Jivago Barbosa.

Durante seu discurso, Cícero Lucena falou em “missão de restauro do Centro Histórico”, convocando a sociedade civil, a iniciativa privada e todos que desejam o resgate e o desenvolvimento da área. O gestor lembrou de ações já colocadas em prática, como o programa ‘Viva o Centro’ – que oferece incentivos fiscais–, a instalação de equipamentos tecnológicos de segurança, a ocupação de prédios históricos pela Guarda Civil Metropolitana, o projeto ‘Periferia Viva’ com o Governo Federal, melhorias viárias nas principais ruas e empreendimentos habitacionais, entre outras.

“Em mais uma ação, a exemplo dessa que acabamos de assinar, recentemente entregamos conjuntamente, com parte financiada pelo Iphan, o Conventinho. Nós temos todo um processo de recapeamento do Centro Histórico, de recuperação do Ponto de Cem Réis, a construção de habitações no prédio do Ipase com o Governo Federal, e no Edifício Nações Unidas. Temos a construção de habitações na antiga Proserv, que foi desapropriada pela Prefeitura e o Governo Federal está dando suporte no Programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. Temos a desapropriação da antiga fábrica Matarazzo, que vai ser a Cidade da Imagem para a produção de seriados, de novelas e de streaming, visando desenvolver e fortalecer cada vez mais essa raiz cultural e cinematográfica que tem o estado da Paraíba”, destacou o prefeito.

Cícero Lucena concluiu destacando o investimento em segurança e infraestrutura. “São várias ações de segurança, monitoramento de todo o Centro Histórico com câmeras de reconhecimento facial, troca da iluminação por lâmpadas LED em toda a área, garantindo não só a questão ambiental, de um menor consumo de energia limpa, mas também a melhoria da qualidade dessa iluminação, o que nos ajuda no item segurança. E, claro, a participação da iniciativa privada”, ressaltou Cícero Lucena, que estava acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra.

O novo superintendente do Iphan na Paraíba, o professor e historiador Jivago Barbosa, assumiu o cargo falando em ampliar parcerias com o Poder Público. Ele destacou uma iniciativa com a Prefeitura de João Pessoa que prevê a elaboração de material didático para auxiliar professores em sala de aula, contando com a parceria da Fundação Casa de José Américo, que atualmente se configura como um centro de formação em educação patrimonial.

“O objetivo é proporcionar aos alunos acesso ao conhecimento e a uma experiência significativa nos espaços que abrigam o patrimônio material e imaterial, fomentando o sentimento de pertencimento à história da cidade de João Pessoa. Além dos trabalhos de restauração do patrimônio material, daremos continuidade a projetos já existentes e iniciaremos novas ações. Destacamos a reativação da Casa do Patrimônio, que concentrará esforços em projetos de educação patrimonial”, garantiu o superintendente.